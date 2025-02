foto: Made for Social Media/Ambasciata d'Italia

Re Carlo e la Regina Camilla saranno in Italia per una visita di stato nel prossimo mese di Aprile.

I reali visiteranno Roma e il Vaticano, dove incontreranno Papa Francesco, e parteciperanno alle celebrazioni del Giubileo, proseguendo poi per Ravenna.

La data non è ancora nota, ma si prevede che possa coincidere con il 20mo anniversario del matrimonio di Carlo e Camilla che si svolse il 9 Aprile del 2005.

L’amore di Carlo per il nostro paese è noto. Il Re è stato in visita ufficiale in Italia ben 17 volte, la prima nel 1984 e la piú recente nel 2021, e non perde occasione per professare la sua ammirazione per l’arte, la cultura e il cibo italiano.

Il viaggio ha anche una valenza di politica internazionale. Le visite di Stato vengono effettuate per conto del Foreign Office e quella di Carlo e Camilla, ha scritto la Casa Reale, punta a “celebrare i forti rapporti bilaterali tra Italia e Regno Unito.”. Quasi certamente i reali incontreranno i piú alti rappresentanti del Governo Italiano, anche se i dettagli non sono ancora noti.

Per prepararsi al meglio al viaggio in Italia, i reali hanno organizzato venerdì scorso una esclusiva “cena italiana” nei giardini di Highgrove, la loro residenza privata nel Gloucestershire.

Il menu, curato dallo chef calabrese Francesco Mazzei, è stato creato preparando ricette italiane con prodotti locali, una scelta ispirata dal movimento “Slow Food” caro a Carlo.

Spazio quindi al pecorino dello Yorkshire, la ricotta di Westcombe, la passata di pomodoro dell’isola di Wight, la caponata di verdure inglesi, la panzanella di granchio scozzese e la porchetta di maiale rosso del Suffolk.

Anche per i vini, la scelta è stata bilanciata: si è iniziato brindando con bollicine inglesi per poi spostarsi su piú prestigiosi vini italiani: Gavi dei Gavi La Scolca Etichetta Nera, Barbaresco Gaja e Recioto della Valpolicella Classico Zenato.

A preparare i cocktail, il “mixologist" Alessandro Palazzi, Head Bartender del Dukes Bar a Londra e autorità indiscussa nel settore.

Ospite d’onore della serata è stato l’attore italo-americano Stanley Tucci, protagonista di programmi tv dedicati al nostro paese come “Searching for Italy” e “The Heart of Italy” e autore di libri sulla cucina italiana, da anni residente in UK.

Tanti i vip presenti: David e Victoria Beckham, l’attrice Helen Mirren (ormai una di famiglia per i Windsor, dopo avere interpretato la regina Elisabetta nel film “The Queen”) , la stilista Donatella Versace, il ballerino Roberto Bolle, l’imprenditore Rocco Forte, per citarne solo alcuni.

Una conferma, se ce ne fosse bisogno, che la cultura e il cibo italiano godono della massima stima nel Regno Unito.

Il viaggio in Italia, per Carlo e Camilla, è già iniziato, o forse non è mai finito.

Il mixologist Alessandro Palazzi mostra a Re Carlo come preparare un cocktail, davanti a Stanley Tucci e all’Ambasciatore d’Italia Inigo Lambertini (foto: Made for Social Media/Ambasciata d'Italia)

David e Victoria Beckham si intrattengono con la Regina Camilla (foto: Made for Social Media/Ambasciata d'Italia)

Re Carlo con Helen Mirren (foto: Made for Social Media/Ambasciata d'Italia)

“Terra ca nun senti”

È il titolo del nuovo progetto musicale e del nuovo disco di Carmen Consoli, dedicato al recupero della cultura e delle tradizionali musicali siciliane.

La cantante catanese lo ha presentato a Londra Venerdi 7 febbraio, prima in una conferenza e poi in un concerto esclusivo al Britten Theatre, l’auditorium del Royal College of Music, un evento organizzato dal Console Generale a Londra Domenico Bellantone.

“Il blues è molto vicino alla musica popolare siciliana” ci ha detto Carmen Consoli, in una bella video intervista realizzata da Alessandro Allocca, facendoci sentire con la sua voce come il canto di Aretha Franklyn assomigli a quello di Rosa Balistreri, icona folk della canzone siciliana, a cui Consoli si è ispirata.

Concerti, concerti, concerti…

Sarà l’effetto Sanremo, ma si fa sempre piú fitta l’agenda degli spettacoli di artisti italiani a Londra. Ecco le novità di questa settimana.

La rapper M¥SS KETA salirà sul palco dell’O2 Academy Islington sabato 8 Marzo, per un concerto che promette un mix di “ritmi ipnotici, spirito ribelle e performance art d'avanguardia.”

Il cantante marchigiano Naska , alfiere del pop-punk italiano, suonerà al Dingwalls a Camden, venerdi 28 Marzo.

Domenica 13 Aprile al O2 Forum Kentish Town arriva Lazza , rapper, pianista e produttore musicale milanese, uno degli artisti di punta della nuova scena musicale italiana, autore di brani di successo come “Cenere”.

Venerdi 19 settembre è il turno di Liberato al Troxy. Un rapper con oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube con canzoni che puntano a creare “una nuova estetica napoletana, ben lontana dalla visione stereotipata della città, grime-and-crime”.

Spazio infine anche al teatro con il genovese Luca Bizzarri che domenica 16 marzo porta al Leicester Square Theatre il suo spettacolo satirico “Non hanno un amico”.

Lazza in concerto a Londra domenica 13 aprile

In breve

Un’azienda di Reggio Emilia ha vinto l’appalto per la gestione della rete wi-fi pubblica di Westminster.

Ci sarà anche Leonardo Bonucci alla prossima Maratona di Londra, il 27 Aprile 2025.

Il Times celebra Lecce definendola “una delle città italiane piú belle per una vacanza in primavera”.

L’edizione 2025 di SicilyFEST, kermesse gastronomica dedicata ai prodotti dell’isola, si terrà dal 1 al 4 Maggio al Business Design Centre.

Appuntamenti

