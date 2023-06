Professionisti di successo si mettono a disposizione gratuitamente dei talenti di domani per guidare la loro carriera e crescita personale. L’associazione TIUK - Talented Italians in the UK ha lanciato Mentoring for International Opportunity, un’iniziativa mirata ad offrire alle nuove generazioni di talenti italiani un percorso di crescita professionale e personale condotto da professionisti nel Regno Unito.

Il programma è aperto agli studenti iscritti al terzo anno di tutte le università italiane. Dopo un processo di selezione, gli studenti avranno la possibilità di essere affiancati da un mentor, scelto tra i professionisti nella comunità di TIUK, per un periodo di nove mesi, completamente gratuito.

“L’intento è offrire un’opportunità ad una generazione che si sta formando in un contesto economico di crisi o stasi portando ispirazione e dialogo positivo con professionisti avviati”, spiega Brunello Rosa, CEO e head of research a Rosa & Roubini Associates e presidente dell’associazione Talented Italians in the UK . “Allo stesso tempo il progetto offre una prima piattaforma per costruire un dialogo sistematico tra ‘diaspora’ italiana e giovani di talento in Italia, nell’ottica di favorire un ‘circolo virtuoso’ di emigrazione e rientro, effettivo o virtuale”.

Il percorso prevede video-incontri mensili tra mentor e masterclass di gruppo. Alcuni incontri tematici saranno prestabiliti come parte del programma, altri verranno concordati a seconda di interessi, obiettivi e attività tra mentor e mentee. Il programma avrà inizio ad ottobre 2023 e terminerà a giugno 2024.

L’associazione Talented Italians in the UK è stata fondata dai vincitori del premio Talented Young Italians (qui il nostro articolo sull'ultima premiazione), un’iniziativa che oggi viene promossa della stessa TIUK e della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito sotto l’egida dell’Ambasciata Italiana a Londra.

Il premio mira a riconoscere professionisti italiani che hanno avuto successo nel loro percorso personale e professionale nel Regno Unito, a mantenere un legame con l'Italia e favorire gli scambi tra i due paesi.

Tra i mentors di TIUK ci sono: Giulia Corinaldi, leader in Responsible Business Practices e ESG che ha guidato progetti filantropici per Thomson Reuters Foundation, UNESCO, Kering Foundation e Cherie Blair Foundation for Women, di cui è stata interim CEO; Sennait Ghebreab, programme leader per i corsi di business dell’ Istituto Marangoni School of Fashion London e professionista nel campo della moda per brand come Burberry, Matthew Williamson, Pringle e Joseph; Brunello Rosa, economista CEO Rosa & Roubini Associates, visiting professor in istituzioni accademiche tra cui LSE, City University of London e Università Bocconi; Paolo Taticchi, professore in Strategy and Sustainability e School Deputy Director (MBA, Executive Education, Global Engagement) alla UCL School of Management, imprenditore, keynote speaker e consulente di sostenibilità aziendale. Nella lista ci ci sono poi avvocati, esperti di comunicazione, scienziati.

È possibile candidarsi tramite la compilazione del form online entro mercoledì 31 maggio, qui dove trovarlo.