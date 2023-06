Londra rende omaggio al folletto di Minneapolis con la prima mostra assoluta dedicata alla sua carriera e alla sua vita. "My name is Prince" si aprirà domani e LondraItalia ha avuto un accesso in esclusiva per raccontarvela e mostrarvela.

La scelta di Londra non è stata casuale dato che proprio qui il cantautore, secondo la sorella e curatrice della most…