La Sicilia ha scelto Londra per presentare al pubblico internazionale tutti i grandi eventi in programma nei prossimi mesi lungo l'isola, eventi che contribuiscono a rendere la Sicilia un'attrazione turistica unica nel suo genere.

L'occasione è stata data dal Sicily Fest, una fiera a tema dedicata alla gastronomia, musica e cultura siciliana, svoltasi al Business Design Centre di Islington, durante la quale l'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Elvira Amata ha presenziato nella giornata di venerdi 21 Aprile una tavola rotonda per presentare il ricco calendario di iniziative in programma e discutere del turismo internazionale in Sicilia. Un evento organizzato dall'Associazione Ignazio Florio all'interno dell'iniziativa "Beautiful Sicily", che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori di settore e stampa specializzata

"La nostra isola sta indubbiamente vivendo un momento di forte richiamo internazionale, dovuto anche all'effetto di parecchi programmi e serie televisive internazionali che hanno scelto di puntare i loro obiettivi proprio sui nostri splendidi territori - ha detto l'assessore Amata - ma non dimentichiamoci che è da moltissimo tempo che eventi culturali e gastronomici di diverso genere, sono attrattori e volani per il turismo sia nazionale che internazionale. Quest'anno, però, cercheremo di accelerare ancora di più lavorando anche al potenziamento dell'offerta delle struttute ricettive, dato che prevediamo numeri record, come già sta avvenendo con Taormina per via di quello che possiamo chiamare l'effetto White Lotus".

Tra gli eventi presentati il Taormina Film Fest e l'omonima stagione teatrale in programma sempre all’antico teatro greco, il Taobuk Festival, il Bellini International Context, la Settimana di Musica Sacra e il Sicilia Jazz Festival di Palermo (dal 24 giugno al 2 luglio) che quest'anno vanta in calendario nomi del calibro di Anastacia, Gregory Porter, Marcus Miller e The Manatthan Transfer, solo per citarne alcuni. "Una rassegna che proponiamo anche attraverso una particolare forma di abbonamento - spiega il direttore di produzione del festival Fabio Lannino - che prevede un costo di appena 125 euro per tutti gli show, compresi quelli delle star internazionali, che si traduce quindi in poche decine di euro per ognuno dei nove eventi in calendario. Un prezzo davvero popolare che ci permette di far conoscere al grande pubblico anche la lunga tradizione jazzistica dell'isola che sta crescendo di attenzione sempre di più".

Durante la presentazione particolare importanza è stata data alla recente designazione di Agrigento a capitale della cultura italiana per il 2025. "Siamo davvero onorati e stiamo lavorando per offrire un calendario di iniziative degno del titolo che ci è stato assegnato - ha spiegato il presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento, Fabrizio La Gaipa -. Ancora non possiamo svelare molto, ma la bellezza del nostro territorio e la ricchezza che offre dal punto di vista paesaggistico e storico parlano già da sé, anticipando che il 2025 sarà un anno davvero eccitante per tutti noi".

Oltre agli ospiti e ai rappresentanti della stampa intervenuti alla presentazione, hanno partecipato anche molti operatori del settore, a conferma del solido ponte turistico che da decenni esiste tra il Regno Unito e la Sicilia. Presente Carolyn Spinks, chief operating officer dell'ABTOI, Associazione dei Tour Operator Britannici che vendono viaggi in Italia, con alcuni dei loro membri tra i quali Rossella Beaugié, Fondatore e Direttore di The Thinking Traveller ed Enrico Soresini, Product Director International Rail. Da loro sono venuti stimoli e suggerimenti utili per capire meglio cosa può fare la Sicilia per attirare maggiori flussi di turismo dal Regno Unito.

A valle della tavola rotonda, i partecipanti hanno potuto apprezzare le delicatezze delle cucina siciliana, altra grande attrattiva del territorio, cucinate in loco dallo chef siciliano Rosario Matina. Il giorno successivo, spazio invece alla musica con il concerto delle cantanti jazz Sarah Jane Morris e Daria Biancardi, affascinante esempio di simbiosi culturali tra le due isole.

(Nella foto in alto, alcuni dei partecipanti all'evento di fronte al padiglione della Regione Siciliana)