Marco Fuso, protagonista della serie “Pizza My Love” ora su Amazon Prime

Si intitola “Pizza, My Love”, ed è un viaggio televisivo in cinque episodi che vede protagonista Marco Fuso, maestro pizzaiolo tra i più famosi nel Regno Unito e negli States. La seria, realizzata in collaborazione con Complitaly Tv, è ora disponibile su Amazon Prime (qui la pagina dedicata), ed è stata pensata per guidare gli spettatori alla scoperta dei vari stili di pizza, offrendo una comprensione approfondita e la possibilità di replicarli, sia a casa che nel contesto professionale.



“Questa serie è una risorsa preziosa per chiunque ami la pizza e voglia approfondire le proprie conoscenze, dal semplice appassionato al pizzaiolo professionista. Inoltre, è già in programma una seconda stagione, che esplorerà il confronto diretto tra i vari stili e le tecniche di preparazione.” ha spiegato Marco Fuso.



Ogni episodio della serie esplora uno stile specifico di pizza, dalle classiche varianti napoletane e romane alle interpretazioni più contemporanee. Marco Fuso accompagna il pubblico nella scelta dei migliori ingredienti, spiegando le tecniche di impasto, lo staglio, la stesura e le diverse modalità di cottura, offrendo una guida dettagliata e completa. Tra le sommarie differenze, si analizzeranno l’idratazione e la struttura dell’impasto per ogni stile, le tempistiche di lievitazione e le tecniche di cottura ottimali.

Da sinistra il regista Mirko Ricci, con il Console Alesssandro Mignini e Marco Fuso durante la presentazione a Londra di “Pizza My Love”

A dirigere la serie è stato Mirko Ricci, direttore di Complitaly Tv e già noto nel settore della pizza per aver realizzato il Guinness World Record, ancora imbattuto, per la focaccia più lunga del mondo con 169 metri nel 2019 in Italia



“Pizza my love vuole far comprendere al mondo quanto dietro alla parola Pizza ci sia una cultura e un immenso lavoro di conoscenza e precisione per ottenere il massimo risultato. La pizza è un viaggio sensoriale sempre unico e diverso e Marco in questo è un traghettatore formidabile, con un’enorme conoscenza per nel settore e nei vari stili.”, ha aggiunto Mirko Ricci.

La serie è stata realizzata con il supporto di aziende italiane di primo livello come Mutti, Sunmix, Carnevale, Forni Moretti e MFP Flour, che hanno contribuito a garantire la qualità e l’autenticità dell’esperienza culinaria proposta.