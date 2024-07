Da oltre 60 anni, la casa italiana “Vincenzo Pallotti” a Clerkenwell è un punto di ritrovo per la comunità italiana di Londra. Un centro ancora oggi molto attivo ma che fatica a stare al passo con i tempi, e soprattutto ad attrarre le nuove generazioni.

Lo racconta il Guardian, dedicando al centro un bell’articolo e dando voce a tanti dei frequentatori abituali del centro.

La casa Pallotti, scrive il quotidiano inglese, è “un'ancora di salvezza per gli italiani”, ma ora rischia la chiusura per mancanza di fondi e per l’incapacità di attrarre soci piú giovani.

L’autrice, Giulia Crouch, non nasconde le sue origini italiane e ammette di trovare il posto “confortante, rassicurante e familiare”, nonostante non conosca nessuno. Un clima affettuoso che diventa ancora piú familiare dopo un pranzo che non esita a definire ‘delizioso’.

Parole di zucchero arrivano anche da Emily Cameron, co-fondatrice dell’azienda di profumi Ffern, talmente innamorata del posto da lanciare una raccolta fondi per sostenerlo: “Quando sono andata per la prima volta al club, mi è sembrato di essere andata in Italia e di essere tornata indietro nel tempo. C'è qualcosa di magico in quel posto e si può vedere sui volti di tutti quanto lo amino.”

La sensazione di andare indietro nel tempo è però il vero problema del centro, come emerge guardando l’età dei frequentatori del centro intervistati, che oscilla tra i 70 e 90 anni.

Se il centro ha svolto (e continua a svolgere) una funzione essenziale per chi è arrivato a Londra molti decenni fa, non è così per l’emigrazione piú recente.

Le nuove generazioni usano altri strumenti per incontrarsi, non si sentono attratti dal centro, e probabilmente non lo conoscono neanche. Ma sarebbe davvero un peccato se la “casa italiana” di Londra dovesse scomparire.

I responsabili del centro, scrive il Guardian, proveranno ad allettarli con una serie di iniziative, dalla proiezione di partite di calcio all’offerta di birra Peroni a £3, ma la sensazione è che servirà qualcosa in piú.

Italy Run

Sono aperte le iscrizioni per “Italy Run”, la corsa di 5 chilometri organizzata dal Consolato di Londra per il prossimo 22 settembre, in occasione della Giornata dello Sport Italiano nel mondo.

La corsa avrà inizio e termine all’interno di Holland Park (vedi sotto la mappa del percorso), con una elevazione massima di 59 metri

Il costo per partecipare è di £25 e include una t-shirt, il pettorale e la registrazione del tempo. Qui il link per iscriversi.

Per Inter, Roma e Palermo amichevoli d’agosto in UK

Sono di passaggio nel Regno Unito alcune delle maggiori squadre italiane di serie A e B, per una serie di amichevoli di lusso a ridosso dell’inizio dei campionati.

L’Inter campione d’Italia giocherà domenica 11 agosto alle 15.00 a Stamford Bridge contro il Chelsea mentre la Roma sarà a Liverpool sabato 10 agosto alle 17.00 per affrontare l’Everton.

Impegno doppio per il Palermo: la squadra rosanero, reduce da alcune giornate di training nel centro sportivo del Manchester City, ha giocato ieri a Leicester (battendo la squadra di casa 1-0) e giocherà sabato 3 agosto alle 15.00 contro l’Oxford United, squadra che milita in Championship.

Musica italiana a Londra

Sempre piú ricca la programmazione di concerti di artisti italiani a Londra

Il 29 Ottobre saranno di scena i Calibro35, gruppo milanese che trova la sua ispirazione nelle colonne sonore cinematografiche, con uno speciale spettacolo audiovisivo interamente dedicato alle musiche di Ennio Morricone (Union Chapel).

Il 7 Novembre è il turno di Jalisse e Senhit, in scena all’Outernet (Charing Cross Road) nell’ambito dell’Eurovision Tour.

Completano il quadro i rapper Artie 5ive (The Garage, 16 Settembre) e ELE A (Colours Hoxton, 22 Ottobre), il pianista e cantante Dardust (Hoxton Hall, 4 Ottobre) e il cantante genoano Andrea de Filippi, noto come Alfa (Dingwalls, 8 novembre).

In breve

Il governo italiano ha confermato che la Scuola Italiana a Londra “potrà contare sul sostegno della Farnesina“ se volesse chiedere la parità per la scuola secondaria.

Per il capo dell’esercito britannico, il paese deve prepararsi a una guerra entro i prossimi tre anni.

Presto a Londra sarà possibile abitare in una casa costruita da John Lewis.

La City of London avrà un nuovo festival musicale.

La storia interessante della bellissima piscina per i pinguini dello zoo di Londra.

La nazionale USA di basket ha quasi perso con il Sud Sudan e ha dato la colpa al traffico di Londra.

Qualcuno ha visto uno squalo nel Tamigi sotto il ponte di Hammersmith

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.