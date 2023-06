In questo articolo torniamo nuovamente a parlare del settled status, ma oggi ci occupiamo di chi ha trascorso del tempo nel Regno Unito e ha poi lasciato il Paese.

Sarà possibile ritornare dopo Brexit, e soprattutto sarà possibile far valere il tempo trascorso in UK in passato? Le nuove norme sul settled status vengono in aiuto in queste situazioni.

Sappi…