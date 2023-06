C'è un motivo in più per godersi le festività pasquali in Italia, dato che per tutti gli iscritti AIRE c'è la possibilità di visitare musei, parchi e aree archeologiche gestiti dallo Stato, e dove è previsto un biglietto d'ingresso, in maniera gratuita.

Si tratta di una iniziativa lanciata l'anno passato per andare avanti fino al 2023, ma è ovviamente du…