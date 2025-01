Il Regno Unito si prepara a digitalizzare patenti e passaporti.

Il primo documento a diventare virtuale sarà la patente di guida. Entro la fine dell’anno, le patenti saranno fornite sia nel formato classico (carta di credito) che in versione digitale, su una nuova app del governo, chiamata “gov.uk”.

Le patenti digitali avranno la stessa validità di quelle fisiche, oggi utilizzate da quasi 50 milioni di persone non solo per guidare ma anche per dimostrare la propria identità e la propria età.

Le patenti digitali sono già disponibili in paesi come Austria e Islanda, e l’UE ha chiesto a ogni paese dell’Unione di sviluppare una forma di identità digitale entro il 2026. Il Regno Unito si inserisce in questo filone con la volontà di accelerarne l’adozione.

Per i passaporti digitali bisognerà aspettare ancora qualche anno ma la strada è tracciata.

Il nuovo documento arriverá nel 2027 e troverà posto accanto alla patente nella stessa app del governo. Dipenderà dagli altri paesi decidere se accettare o meno il passaporto britannico digitale, ma già i primi esperimenti sono in corso (già oggi i finlandesi possono entrare in UK usando il loro passaporto digitale).

La nuova app gov.uk, il cui lancio è previsto in estate, promette di centralizzare sul nostro smartphone anche altri documenti, dal DBS check al MOT della propria auto, e tutte le interazioni con il governo britannico: notifications al posto di lettere e email, AI-powered Chatbot per fornire assistenza invece di operatori al call centre, e documenti digitali salvati in cloud invece che nel portafoglio.

Tutto piú veloce, facile e sicuro, spiega il governo, e sicuramente sarà così, ma è un ulteriore colpo all’idea di privacy, sempre piu difficile da mantenere in un mondo digitale che a tratti ricorda quello immaginato da Orwell nel Grande Fratello.

Welcome buggies

Il variegato panorama della mobilità urbana di Londra, già invaso da e-bikes e e-scooters, si arricchisce di un nuovo tipo di veicolo, la golf car.

Le macchinette elettriche, di un vivace colore giallo, hanno fatto la loro comparsa in questi giorni nelle strade di Fulham.

Chiamate Neighbourhood Electric Vehicles (NEVs), o più informalmente buggies, le macchinette elettriche si potranno noleggiare al costo di 20p al minuto. Per guidarle basta avere almeno 25 anni, e per prenotarle ovviamente si usa un app. A fornirle è una piccola società chiamata Yo-Go,

La BBC le ha provate e sostiene che sono robuste, facili da usare e “scattanti” anche se ammette che “gli altri utenti della strada ti lanciano sguardi strani”.

Le golf car non superano la velocità di 20 miglia al minuto, ma tanto, Ferrari o buggies, quello il limite di velocità a Londra.

Sant’Agata in mostra

L'Istituto Italiano di Cultura di Londra dedica una mostra fotografica alla Festa di Sant'Agata, Santa Patrona di Catania, attraverso gli scatti del fotografo catanese Mario Bucolo.

La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal 21 al 28 gennaio.

In breve

Il ponte di Hammersmith rischia di rimanere chiuso alle auto fino al 2030

Due partite in UK per la nazione italiana di rugby nel torneo Sei Nazioni: Scozia-Italia a Edimburgo il 1 febbraio e Inghilterra-Italia a Londra (Twickenham) il 9 marzo

Appuntamenti

