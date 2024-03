Chi è a Londra per il weekend pasquale deve fare i conti con un tempo a dir poco incerto.

Il forte vento di ieri portato da “Storm Nelson” ha aperto il cielo mostrando qualche inatteso sprazzo di sole, ma per i prossimi giorni sulla capitale si prevedono piogge e cieli grigi.

Se il tempo è deludente, non è così l’offerta della capitale per chi è rimasto o per i tanti turisti in arrivo.

L’appuntamento piú atteso, almeno per gli italiani, è con Zucchero alla Royal Albert Hall: tre concerti (sabato, domenica e lunedì), tutti sold-out.

Teatri ovviamente aperti, con musical (da Frozen a Back to the Future), piece teatrali (come l’apprezzatissimo “Nye” con Martin Sheen al National Theatre) e spettacoli multimediali (Abba Voyage).

Tra le mostre da visitare spicca quella sull’Impero Romano al British Museum, un’esibizione che offre uno spaccato affascinante della vita di un soldato romano in Britannia, mentre al Science Museum ha appena aperto una galleria dedicata al futuro dell’energia.

Al Design Museum si inaugura oggi una mostra sul novarese Enzo Mari, considerato un pioniere del design italiano del dopo guerra. Scomparso nel 2020, Mari è l’autore di pezzi entrati nella storia del design come il celebre vaso Pago-Pago, il vassoio Putrella o la sedia Delfina.

Ma ci sono anche la mostra sui 100 anni della Disney (prorogata fino al 21 giugno), quella sul divismo al Victoria al Albert, e persino una sugli skateboard al Design Museum,

Gli appassionati di calcio potranno cogliere l’occasione per vedere una partita (il football a Pasqua è una tradizione inglese, come le partite di fine anno). A Londra si gioca in tre stadi di Premier League (Chelsea, Tottenham e Brentford) e due di First Division (QPR e Watford),

Se molte attrazioni rimangono gratis (come le collezioni permanenti dei musei) o relativamente a buon mercato, gli spettacoli hanno costi sempre piú alti e sempre piú variabili, secondo tecniche mutuate dalle compagnie aeree.

L’opera teatrale “Harry Potter and the Cursed Child” è presentato con biglietti “a partire da £34” ma se si vuole andare stasera il costo è addirittura di £ 286 a persona. Va un po’ meglio sabato (£176) e domenica (“soltanto” £94). Prezzi non facili da accettare in un periodo nel quale il paese è ufficialmente in recessione e il costo della vita continua ad aumentare.

Il consiglio è quello di scegliere con accuratezza e prenotare con largo anticipo o cercare occasioni last-minute, spesso disponibili in rete. Londra in fondo offre qualcosa per tutti e per tutte le tasche.

Buona Pasqua.

Treni scontati per gli iscritti AIRE

Chi vive all’estero ha parecchi svantaggi economici in Italia (costi piú elevati per i conti correnti, tasse IMU, etc…), ma occasionalmente arriva qualche notizia positiva.

Come informa il Consolato, fino a fine 2024 gli iscritti AIRE godranno di tariffe speciali per viaggiare con Trenitalia, con “sconti fino all’80%” per viaggi individuali e sconti del 40% per gruppi composti da almeno 10 persone.

Come tradizione italica, la procedura è abbastanza complicata: sul sito Trenitalia bisogna cliccare su “Vedi altre offerte”, selezionare “Speciale Eventi” in un menu a tendina poco visibile, e infine scrivere “AIRE” nella casella “Codice Accordo”. Serve la pazienza di Giobbe e l’intuito di Sherlock Holmes, ma alla fine lo sconto appare.

Da Cortellesi a “Io Capitano”

Non è esagerato parlare di trionfo per Paola Cortellesi a Londra. Tre proiezioni sold-out e 5 minuti di standing ovation al Cinè Lumiere la scorsa settimana, e un accordo con Vue per la distribuzione del suo film nelle sale britanniche a partire dal 26 Aprile (qui la nostra intervista con la regista romana).

Anche “Io Capitano” arriva a Londra con grandi aspettative. Il pluripremiato film di Matteo Garrone sarà proiettato da CinemaItaliaUK al Regent Street Cinema, giovedi 4 aprile alla presenza del produttore Gianluca Chiaretti, ma in queste settimane può essere visto anche in alcuni cinema d’essai della capitale.

In breve

Saranno due i concerti di Laura Pausini a Londra: aggiunta una seconda data il 5 Novembre.

Per la prima volta, il Galles ha un primo ministro di colore.

Organizzare una “Easter egg hunt” in un cimitero non è stata una grande idea.

La foto di Kate non è la prima immagine reale ad essere stata ritoccata.

Il Foreign Office ha messo in allerta i tifosi inglesi che andranno in Germania per Euro 2024 sul fatto che la birra tedesca ha una gradazione piú alta.

Sono tredici i candidati alla poltrona di sindaco di Londra alle elezioni del 6 maggio, tra questi anche il celebre Count Binface.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.