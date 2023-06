Si avvicina il weekend di Pasqua. Chi resterà a Londra non avrà sicuramente modo né tempo di annoiarsi: come ogni anno il calendario pasquale è fitto di eventi per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti. Londoners grandi e piccini o turisti in visita per pochi giorni, avranno l’imbarazzo della scelta. Qualche suggerimento…oltre a quello di fare in …