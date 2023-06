Questa sera andava in scena il secondo test amichevole in terra inglese per l'Italia di Luigi Di Biagio. Avversari gli inglesi di Gareth Southgate, qualificatisi ai Mondiali di Russia 2018. Un'occasione, quella di Wembley, per rivedere all'opera l'ex CT dell'Under 21 dopo la sconfitta contro l'Argentina patita ad Old Trafford.

Mantiene lo stesso schema t…