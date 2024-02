E’ il film dell’anno, forse del decennio, in Italia.

Campione di incassi (piú di Barbie e Oppenheimer). Amatissimo dal pubblico e premiato dalla critica sia italiana (Nastro d’Argento come miglior film) che internazionale (vincitore tre giorni fa del Goteborg Film Festival).

Il tutto nonostante un tema non proprio facile (la violenza tra le mure domestiche) ma trattato con una straordinaria sensibilità e un sublime umorismo.

“C’è ancora domani” arriva ora a Londra per una proiezione speciale nell’ambito del festival Cinema Made In Italy (sabato 23 Marzo, 20.30 al Cinè Lumiere), e ad accompagnarlo di persona ci sarà Paola Cortellesi che il film ha scritto, diretto e interpretato.

Il film, presentato in originale con i sottotitoli inglesi, sarà seguito da un Q&A con Cortellesi che risponderà alle domande del curatore della rassegna e del pubblico in sala.

Tra gli altri film presenti al festival Cinema Made in Italy (dal 20 al 24 Marzo, qui il programma completo), segnaliamo anche “Comandante” di Edoardo Angelis, film di apertura dell’ultimo Festival di Venezia, “La Chimera” di Alice Rohrwacher e “Bellissima” il classico di Luchino Visconti con Anna Magnani in una nuova edizione restaurata.

Addio Heathrow, benvenuta Gatwick

ITA Airways, la compagnia aerea erede di Alitalia, si appresta a lasciare l’aeroporto di Heathrow, lo scalo piú prestigioso della capitale britannica e uno dei piú importanti hub al mondo.

Gli ultimi voli targati AZ (ITA ha mantenuto il codice della vecchia Alitalia) partiranno sabato 30 marzo. Dal giorno successivo, il vettore collegherà Londra con l’Italia solo da London City.

Più che un addio, quello di ITA potrebbe essere un arrivederci. Heathrow è un scalo troppo importante per una compagnia che vuole contare nel panorama internazionale come ITA, ma molto dipenderà dai tempi e i modi con i quali si concluderà l’accordo con Lufthansa, al momento sotto scrutinio da parte dell’Unione Europea.

L’uscita di ITA da Heathrow è mitigata, almeno per la stagione estiva, dall’arrivo a Gatwick, un debutto assoluto per la compagnia. Dal 1 giugno e fino a fine Settembre ITA opererà dallo scalo a sud di Londra due voli giornalieri, uno verso Roma e l’altro verso Milano, con i nuovissimi A320neo.

ChatConsolato

Il Consolato di Londra ha innovato il suo sito internet con l’inserimento di un ‘chatbot’, un risponditore automatico (in italiano e in inglese) in grado di rispondere a una serie di domande predeterminate e indirizzare i visitatori alle varie pagine del sito stesso.

Non si tratta di intelligenza artificiale, non è possibile fare richieste specifiche al chatbot come con ChatGPT, ma è comunque uno strumento utile per la sua capacità di rispondere alle domande piú frequenti sui servizi consolari, dall’iscrizione all’AIRE al rilascio del passaporto.

Cinque giorni senza Piccadilly Line

La Piccadilly Line rimarrà chiusa nel tratto tra Acton Town e l’aeroporto di Heathrow per cinque giorni da Sabato 10 a Mercoledi 14 Febbraio. La chiusura, avverte TfL, è necessaria per sostituire alcune rotaie in vista dell’introduzione dei nuovi treni nel 2025.

Durante i cinque giorni di fermo, sarà possibile raggiungere lo scalo di Heathrow utilizzando la Elisabeth Line o i bus sostitutivi.

In breve

La Polizia Italiana è sotto inchiesta per avere fornito illegalmente a un’azienda inglese i dati di migliaia di guidatori da multare.

Secondo i ricercatori dell’Imperial College, l’uso di droghe psichedeliche come LSD e “magic mushrooms” ha l’effetto di migliorare la vita sessuale per mesi.

L'‘Independent ha definito “bizzarra” la danza di John Travolta a Sanremo, mentre per il Daily Mail Travolta è apparso “unimpressed”. Perfetto understatement britannico.

