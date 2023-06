Pancake Day: forse non tutti sanno che c'è un giorno dell'anno che viene dedicato a questo particolare piatto. E' la risposta all'italianissimo Martedì Grasso. Ossia, un modo tutto anglosassone di festeggiare il Carnevale, senza scendere in strada mascherati, quanto semplicemente con coltello e forchetta. In Italia, come è ben noto, i pancakes non son…