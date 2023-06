La rinascita di Palermo continua, e va a tempo di jazz.

In una città che pullula di turisti, con un centro storico sempre piú affascinante e ormai cuore di una eterna movida, i dieci giorni tra fine giugno e inizio luglio suonano con le note della musica afro-americana, grazie al Sicilia Jazz Festival.

È una kermesse giovane, siamo solo alla terza edizione, ma già ben consolidata nel panorama internazionale. Merito di un’organizzazione impeccabile, di una formula unica che vede grandi solisti suonare con la locale big band, l’Orchestra Jazz Siciliana (OJS), e del supporto finanziario della Regione Siciliana, che vede nei ‘grandi eventi’ uno dei fattori fondamentali per attrarre turismo nell’isola.

Bob Mintzer con l’OJS sul palco del Teatro di Verdura

Nonostante sia uscita raramente dall’isola e abbia inciso un solo disco (con Carla Bley), l’Orchestra Jazz Siciliana è in attività da decenni, e la sua reputazione è indiscussa. Nel mondo del jazz d’altronde il valore di un musicista non si misura con il numero di dischi venduti o con i premi ricevuti, quanto con l’apprezzamento degli altri musicisti. E allora colpiscono le parole di Marcus Miller, a fine concerto: “Erano anni che sentivo parlare di questa band, e finalmente ho potuto constatare di persona quanto sia vero quello che si dice nell’ambiente.”

Il bassista americano ha aperto il Festival con un concerto trionfale nel cortile di Palazzo Steri. Nessuno al mondo suona il basso elettrico con la sua energia e musicalità. Con il suo slap, Miller è capace di guidare l’intera orchestra, o semplicemente accompagnarla, come quando ha improvvisato un assolo sulle note di “Amara Terra Mia”.

Marcus Miller

Diane Schuur, in scena la sera successiva al Teatro di Verdura, ha offerto una performance meno coinvolgente ma di grande professionalità. Costretta a cantare da seduta, Schuur ha trovato il modo di imporre la sua personalità, mostrando una voce che non conosce i segni del tempo, e emozionando il pubblico con una tenera “Save Your Love To Me”, dedicata al marito scomparso.

Il Festival è continuato con Bob Mintzer, capace di portare l’orchestra e il pubblico in un viaggio musicale che ha attraversato decenni e generi. Per il tenor sassofonista, ex leader dei Yellowjackets, si tratta di un ritorno, avendo già suonato con l’orchestra 25 anni fa. “Come hai trovato la band?” gli chiede il maestro di cerimonie Nick the Nightfly. “25 anni meglio” la risposta azzeccata di Mintzer.

Impossibile non parlare bene dell’Orchestra Jazz Siciliana. Nonostante la rotazione di musicisti e direttori, necessaria per suonare ogni sera un programma diverso, la band mantiene una sua sonorità precisa, un bel affiatamento, e la duttilità di chi deve adattarsi a partiture e solisti sempre diversi. Bella anche la rotazione per gli assoli, tutti a turno hanno il loro momento di gloria, con il trombettista Vito Giordano e il sassofonista Orazio Maugeri in particolare evidenza.

Credito anche ai tecnici che lavorano dietro le quinte. Sia allo Steri che al Verdura il suono della big band arriva nitido, compatto e caldo, come se uscisse da un vinile d’annata. Raramente ho ascoltato concerti all’aperto con questa qualità.

L’insegna del Brass Group Jazz Club degli anni' ‘70

Una visita alla sede del Brass Group, l’associazione che da sempre organizza concerti di jazz a Palermo, porta alla luce ricordi e emozioni. Il vostro cronista è cresciuto in questa città e deve buona parte della sua educazione musicale proprio al Brass Group, che gli ha permesso di ascoltare dal vivo tutti i piú grandi jazzisti, da Chet Baker a Dizzy Gillespie, passando per Stan Getz, Art Blakey e Michel Petrucciani, per non parlare di Astor Piazzolla con il suo Quintetto de Tango Nuevo (forse il concerto piú bello in assoluto tra quelli a cui ho mai assistito).

Erano gli anni ‘80 e ‘90. Un’epoca nella quale la città era nelle cronache giornalmente per gli omicidi di mafia, e i grandi artisti pop/rock non si azzardavano a scendere a sud di Roma. Il jazz invece arrivava con i suoi massimi interpreti, grazie al Brass e al suo instancabile direttore Ignazio Garsia, capace di organizzare anno dopo anno una stagione di concerti straordinari. Come nel Luglio del 1986, quando alla Stadio della Favorita suonarono Miles Davis, Herbie Hancock, Pat Metheny e Wayne Shorter, in quella che forse si potrebbe considerare come la prima vera edizione del Sicilia Jazz Festival.

Oggi, nella splendida sede dello Spasimo, il Brass Group ospita una scuola di musica, un suggestivo spazio esterno per concerti (una chiesa del 1500, priva di tetto), e, ultima realizzazione, un jazz club da fare invidia al Ronnie Scott’s. Alle pareti, i manifesti di alcuni dei piú importanti concerti del passato, testimonianza di una storia che dura da oltre 50 anni.

Lucas Santana durante le prove al Jazz Club dello Spasimo

Al club incontriamo Lucas Santana, giovane sassofonista brasiliano di base in Olanda, mentre prova con musicisti locali per il suo concerto serale. La sua versione di Garota de Ipanema è scolastica, d’altronde si sta provando, ma quando gli chiediamo di suonare qualcosa di suo il tono cambia. Lucas emoziona tutti con un suo pezzo dedicato alla figlia di George Floyd, il nero americano ucciso da un poliziotto nel 2020, evento scatenante del movimento Black Lives Matter.

Concerti a parte, il festival offre anche occasioni di incontro tra operatori internazionali. A Palermo sono arrivati giornalisti e rappresentanti di importanti jazz festival europei come Amersfoort nei Paesi Bassi e Szczecin in Polonia. Nel backstage gli organizzatori, molti di loro anche musicisti, si confrontano, condividono esperienze, stringono accordi. I primi risultati li vedremo a breve, proprio con l’Orchestra Jazz Siciliana che salirà sul palco del festival olandese.

Il Teatro di Verdura

Il Festival continua fino al 2 Luglio, sempre con grandi nomi: Gregory Porter, Manhattan Transfer, Dave Holland. La programmazione strizza l’occhio anche ad altri generi musicali, con nomi come Al McKay (Earth Wind and Fire), Anastacia e Manuel Agnelli. Mosse necessarie per allargare il pubblico di riferimento, come peraltro da anni fanno tutti i grandi festival internazionali di jazz.

Nel decollare da Punta Raisi, con la valigia carica di dolci e di bei ricordi, non posso che guardare con soddisfazione a come la città si presenti oggi a visitatori e turisti. Certo, i problemi ci sono sempre, ma Palermo ha qualcosa di unico: la capacità di accogliere tutti con la sua profonda umanità, la sua grande bellezza, e un trionfo di colori, sapori e suoni. E in questi giorni di inizio estate, con una splendida colonna sonora, a ritmo di jazz.

L’autore dell’articolo è stato ospite dell’organizzazione del Sicilia Jazz Festival dal 23 al 26 Giugno.