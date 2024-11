Nel 1996, il Centenary Building di Salford era stato votato come la migliore nuova costruzione dell’anno vincendo il prestigioso premio architettonico Stirling. Ora si fanno piani per demolirlo.

Bello a vedersi, con le sue linee curve e l’uso sapiente di acciaio, vetro e cemento, il Centenary Building era stato definito dai giurati “dinamico, moderno e sofisticato”. Ma i dipendenti dell’Università di Salford che ci sono andati a lavorare lo hanno detestato sin dall’inizio.

Il sistema di “ventilazione naturale” (al posto dell’aria condizionata) avrebbe dovuto assicurare una temperatura adeguata, invece il palazzo è gelido in inverno e bollente in estate. Altro problema è la rumorosità, dovuta all’assenza di isolamento sonoro.

Errori di design che hanno portato il palazzo a essere abbandonato già otto anni fa, e che ora potrebbero spingerlo alla demolizione, dopo soli 28 anni di vita. “La sua infrastruttura obsoleta non soddisfa più gli standard e i requisiti moderni" ha dichiarato l’Università di Salford con un laconico comunicato.

Simile sorte toccherà al St Nicholas Shopping Centre di Sutton, un centro commerciale inaugurato nel 1992. Caduto in disuso, come capita a molti shopping centre, sarà raso al suolo per essere trasformato in un complesso di 740 abitazioni.

E non mancano gli altri esempi. Quando arrivai a Londra nel 2009 iniziai a frequentare il Kensington Leisure Centre, un centro sportivo pubblico nel cuore di Kensington. Nonostante fosse in ottimo stato (era stato costruito una trentina di anni prima) nel 2012 fu demolito per essere ricostruito. La sua “vita utile”, fu spiegato all’epoca, si era esaurita.

In queste frenetiche trasformazioni c’è molto dello spirito del Regno Unito e di Londra. Una città dove operano i piú grandi studi architettonici del pianeta, e dove il valore del real estate è spesso tale da rendere convenienti operazioni estreme.

Londra è una città che si trasforma continuamente, e non esita ad abbattere e ricostruire se vi sono necessità e opportunità. A volte in modo esagerato (davvero non si può salvare il Centenary Building?), quasi spietato, ma con coraggio.

Quello che in Italia, nonostante non manchino gli eco-mostri, spesso non abbiamo.

Si vola in Romagna

Continua a crescere il numero di voli diretti tra l’Italia e Londra.

Questa settimana easyJet ha annunciato un nuovo volo diretto tra Gatwick e Rimini. A partire dal prossimo 16 Aprile, la compagnia low cost collegherà i due aeroporti due volte la settimana, mercoledì e domenica. I voli saranno in vendita dal 19 novembre.

Jet2 lancia invece un nuovo collegamento aereo diretto tra London Luton e Verona, con frequenza settimanale (il mercoledi), a partire da Luglio 2025.

Pizza per tutti

Volete sapere tutto sulla pizza? Allora potreste apprezzare “Pizza, My Love” una nuova serie tv in cinque puntate realizzata dal londinese Mirko Ricci e disponibile su Amazon Prime.

A raccontare tutto sulla pizza è Marco Fuso, maestro pizzaiolo tra i più famosi nel Regno Unito e negli States. Dalla classica napoletana alla romana scrocchiarella, Fuso svela tutti i segreti dietro alla pizza perfetta, dall’impasto fino alla cottura.

Jazz per tutti

Inizia stasera l’edizione 2024 dell’EFG London Jazz Festival, che per 10 giorni (fino a domenica 24 Novembre) riempirà Londra di musica afro-americana.

In breve

Il Regno Unito “deve ricostruire le relazioni post-Brexit con l'UE”, ha dichiarato il capo della Banca d’Inghilterra (ma non sperate in un nuovo referendum)

“Ma non dovevate anda’ a Londra?” è il titolo del nuovo libro di Claudio Amendola.

Ludovico Einaudi , autore di due sold-out al Palladium, ha deliziato i passanti a Kings Cross suonando il piano della stazione.

