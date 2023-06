Oltre 400 italiani sono stati stoppati alle frontiere britanniche nel corso del 2021 perché non avevano i requisiti adatti per entrare nel paese. Il dato è contenuto in un'analisi condotta dalla società legale Bates Wells per conto del giornale economico CITY A.M. basata su numeri ufficiali emanati dall'Home Office.

Agli italiani, e più in generale ai ci…