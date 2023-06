PREMIER LEAGUE. Continua il testa a testa in campionato tra l'Arsenal di Arsène Wenger ed il Manchester City di Manuel Pellegrini. Se i Gunners riusciranno a sbarazzarsi di un non così temibile West Bromwich nel suo The Hawthorns, potrebbero avere la possibilità di ritrovarsi in testa alla classifica in solitaria grazie alla delicata sfida che spetta ai