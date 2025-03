Cambiano le regole per viaggiare nel Regno Unito.

A partire dal 2 aprile 2025, per entrare nel Regno Unito tutti i cittadini europei dovranno disporre di una Electronic Travel Authorisation (ETA), da richiedere e ottenere prima di viaggiare, come già avviene per i viaggi negli Stati Uniti.

Cos’è l’ETA

L’ETA è un permesso per viaggiare, in formato digitale.

Non è un visto, non consente di trasferirsi nel Regno Unito, ma autorizza una persona a recarsi nel Paese per soggiorni brevi.

Chi deve chiedere l’ETA

La norma si applica a tutti i cittadini dell’Unione Europea. Gradualmente il sistema sarà esteso anche a cittadini di altre nazioni.

Sono esenti dall’obbligo dell’ETA gli europei residenti nel Regno Unito e in possesso di Settled o Pre-Settled status, e i cittadini britannici o irlandesi con doppia cittadinanza.

Come richiedere un ETA

L’ETA può essere richiesto attraverso l’app “UK ETA”, disponibile sia su iPhone che Android, oppure sul sito gov.uk.

La maggior parte dei richiedenti otterrà una risposta automatica in pochi minuti, ma il governo consiglia comunque di fare richiesta in anticipo, prevedendo un’attesa di tre giorni nel caso in cui fossero necessarie verifiche supplementari.

Per richiedere un’ETA, è necessario;

pagare una tariffa (al momento di £10 , ma è previsto che aumenti a £16 il prossimo anno)

fornire i propri recapiti e i dati del passaporto

fornire una fotografia valida

rispondere a una serie di domande

I visitatori dovranno viaggiare con lo stesso passaporto utilizzato al momento della richiesta dell’ETA.

Chi controlla l’ETA

Il controllo dell'ETA sarà svolto principalmente da parte delle compagnie aeree, marittime e ferroviarie prima della partenza.

Le compagnie dovranno verificare che i passeggeri abbiano un'ETA approvata (o un altro permesso valido, come un visto) prima di consentire l'imbarco per il Regno Unito. In caso contrario verrà loro negato l'imbarco.

Inoltre, al controllo di frontiera britannico, gli agenti possono verificare nuovamente lo stato dell'ETA.

Che validità ha l’ETA

L’ETA consente di recarsi più volte nel Regno Unito per soggiorni fino a sei mesi consecutivi, nell’arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale di queste due condizioni si verifichi prima.

Cosa succede se non si ottiene l’ETA

Se una domanda di ETA viene respinta, verrà comunicato all’interessato il motivo del rigetto e questi potrà presentare una nuova domanda.

Se la richiesta per l’ETA viene rifiutata, l’interessato non potrà fare ricorso, e se desidera ancora ottenere il permesso per viaggiare nel Regno Unito dovrà richiedere un visto.

È necessaria l’ETA per chi transita nel Regno Unito?

In questa prima fase il governo britannico ha concordato un’esenzione temporanea (dall’obbligo di richiedere un’ETA) per i passeggeri che transitano negli aeroporti britannici senza entrare nel paese.

Ad esempio, chi dovesse volare da Roma a New York facendo scalo a Londra, non dovrà disporre di un ETA (a condizione di rimanere nell’area transiti dell’aeroporto e non passare attraverso il controllo di frontiera).

È necessario ottenere un visto o un’ETA?

Se una persona intende visitare il Regno Unito per un periodo superiore a sei mesi, dovrà richiedere un visto. Potrebbe essere necessario un visto anche per soggiorni inferiori a sei mesi per finalità diverse da visita, transito e alcuni viaggi di lavoro.

Per verificare se si deve richiedere un visto o è sufficiente l’ETA si può utilizzare la pagina apposita sul sito gov.uk.

È già possibile chiedere l’ETA?

Si. Le richieste possono già essere presentate.

Photo by CardMapr.nl/Unsplash

England-Italy

La Nazionale italiana di Rugby è a Londra per la sfida contro l’Inghilterra del Sei Nazioni.

Una partita che vede gli inglesi favoriti ma che gli azzurri affrontano con la certezza di potersela giocare, e provare a conquistare una vittoria storica (nei precedenti 30 incontri l’Italia ha sempre perso).

Si gioca domenica 9 marzo alle 15.00, ovviamente a Twickenham.

La partita sarà trasmessa in diretta su ITV1 e in streaming su ITVX.

“Prontissimo per Londra!”

Ce lo ha detto Tananai, a poco piú di un mese dal suo concerto londinese (17 Aprile all’Electric Ballroom), in una video intervista con Alessandro Allocca.

Un debutto londinese che vedrà il cantante milanese cantare sullo stesso palco dove si sono esibiti artisti come Prince, U2, Paul McCartney e The Clash.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.