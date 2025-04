Fino a pochi giorni fa, bastava avere un trisavolo italiano per ottenere la cittadinanza del nostro paese.

Chiunque riuscisse a dimostrare di avere un antenato in vita dopo il 17 marzo 1861, anno della nascita del Regno d'Italia, aveva diritto alla cittadinanza anche senza conoscere una parola della nostra lingua o avere legami con il Paese.

Per decenni, questa normativa ha permesso a un numero elevato di stranieri di ottenere facilmente la cittadinanza italiana, ingolfando il lavoro dei consolati. Una cittadinanza di comodo che offre grandi vantaggi: il passaporto italiano è uno tra i più ambiti al mondo, consentendo di viaggiare senza visto in un numero elevato di paesi, oltre a garantire libera circolazione e diritto di residenza in tutta l’Unione Europea.

Da qualche giorno le cose sono cambiate drasticamente. Un decreto-legge del governo, approvato lo scorso venerdì, ha introdotto nuove regole molto più restrittive con effetto immediato.

LE NUOVE DISPOSIZIONI

Il principio della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) resta valido, ma con importanti limitazioni:

La cittadinanza italiana sarà automaticamente riconosciuta solo per due generazioni . Ciò significa che solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia potrà acquisirla dalla nascita.

I figli di cittadini italiani otterranno la cittadinanza automaticamente solo se nati in Italia o se, prima della loro nascita, almeno un genitore ha risieduto nel Paese per almeno due anni consecutivi.

Per chi nasce all’estero, sarà obbligatorio registrare l’atto di nascita presso le autorità italiane prima del compimento dei 25 anni . In caso contrario, la cittadinanza non potrà più essere richiesta in futuro.

Inoltre, i cittadini con doppia cittadinanza potrebbero perdere quella italiana se non mantengono alcun legame con lo Stato, ad esempio attraverso il pagamento delle tasse, il voto o il rinnovo del passaporto.

UN GIRO DI VITE CONTRO GLI ABUSI

Questa riforma mira a frenare gli abusi del sistema, segnalati da tempo e portati avanti anche da società specializzate. Non sarà più possibile scavare nell’albero genealogico alla ricerca di un avo italiano per ottenere automaticamente il passaporto.

UNA GESTIONE PIÚ CENTRALIZZATA

Un’altra novità significativa riguarda la gestione delle domande di cittadinanza, che saranno gestite centralmente a Roma e non piú nei Consolati. Le richieste dovranno essere presentate online. Come parte del processo, i candidati dovranno recarsi fisicamente in Italia e sostenere un colloquio di persona.

IL GIUDIZIO

A me le nuove regole appaiono sensate. Viene salvaguardato il principio della cittadinanza per discendenza ma si eliminano le storture che hanno aperto le porte della cittadinanza italiana a tanti stranieri che non hanno alcun legame con il paese.

Secondo il Ministero degli Esteri, tra il 2014 e il 2024 il numero di italiani residenti all'estero è aumentato del 40 per cento, passando da 4,6 milioni a 6,4 milioni. Nel mondo ci sono tra 60 e 80 milioni di persone che avrebbero avuto diritto alla cittadinanza in base alle vecchie norme. Un freno era necessario.

Il tema della cittadinanza rimane controverso. L’Italia non riconosce la cittadinanza ai figli di immigrati che nascono nel nostro paese (il cosiddetto ius soli) facendoli aspettare fino ai 18 anni di età. Una situazione che in Italia impatta milioni di giovani e le loro famiglie, e sulla quale le forze politiche hanno storicamente opinioni diverse.

La cittadinanza è anche al centro dei prossimi referendum dell’8-9 giugno: uno dei cinque quesiti riguarderà la riduzione da 10 a 5 del numero di anni che uno straniero deve passare in Italia prima di chiedere la nazionalità.

Photo by Marco Palumbo on Unsplash

Referendum in arrivo

A proposito di referendum, gli iscritti all’AIRE e gli italiani temporaneamente all’estero potranno votare per posta direttamente da casa.

I plichi elettorali saranno inviati dal Consolato entro il 21 Maggio all’indirizzo di residenza. Le schede con le preferenze dovranno arrivare al Consolato entro le 16 di giovedi 5 giugno.

Per essere sicuri di ricevere le schede è importante assicurarsi che il Consolato abbia in anagrafe l’indirizzo corretto. Eventuali modifiche di indirizzo possono essere fatte online tramite il portale Fast It.

In questa pagina del sito del Consolato troverete tutte le informazioni di dettaglio sul voto.

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Pif a Londra

Duplice appuntamento per Pif a Londra.

Lunedi 28 Aprile alle 18.30, Pif sarà all’Istituto di Cultura per un incontro con il pubblico (ingresso gratuito con prenotazione).

Il giorno successivo, martedi 29 Aprile, sarà all’Everyman Cinema di Hampstead in occasione di una proiezione speciale del suo film “E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare” (titolo inglese “On Our Watch”), seguita da un Q&A con il pubblico.

Un evento significativo per Pif, che da giovane ha lavorato in quella sala, sognando un giorno di potervi presentare un suo film (come ha raccontato in questo video su Facebook).

In breve

Marco Ligabue, fratello minore del piú celebre Luciano, suonerà al Troubadour di Londra il prossimo 6 maggio.

Il Canzoniere Grecanico Salentino sarà sul palco del Kings Place sabato 17 maggio.

Il mito di Roma e dell’Impero Romano è sempre più vivo secondo Aldo Cazzullo, a Londra per presentare il suo libro (qui la nostra intervista).

Appuntamenti

