La vicenda degli istituti scolastici chiusi per il rischio crolli continua a tenere banco (pardon the pun).

Il Governo Sunak ha finalmente reso disponibile online la lista delle 156 scuole chiuse a causa della presenza di RAAC, il calcestruzzo aerato.

A Londra ce ne sono 18, tra le quali anche la London Oratory di Fulham, istituto cattolico molto frequentato dalla comunità italiana. Per gli studenti della Oratory è previsto un mix di “face-to-face and remote arrangements”. Per altre scuole l’inizio delle lezioni è stato rinviato a data da stabilirsi.

Il Governo è sotto pressione per avere trascurato il rischio fino a questo momento e per non avere allocato fondi adeguati alle scuole impattate.

Intanto nel paese cresce la paura della RAAC anche per edifici non scolastici. Questa settimana diversi teatri hanno chiuso le porte cancellando gli spettacoli.

Tra questi c’è la St. David’s Hall di Cardiff, un teatro da 1,500 posti inaugurato nel 1982. Chiusura immediata per almeno quattro settimane per permettere ulteriori verifiche sui pannelli di RAAC utilizzati per la costruzione. Spettacoli sospesi.

Chiusi anche l’Orchard Theatre di Dartford (aperto nel 1983), il Royal & Derngate di Northampton (aperto nel 1984) e il Forum Theatre a Romiley (1975) per citarne solo alcuni. Misure precauzionali, hanno chiarito i responsabili, ma certo non prese a cuor leggero.

Londra sembra (almeno per ora) al riparo. Le centinaia di teatri del West End sono stati costruiti in tempi non sospetti, con mattoni piuttosto che con il famigerato calcestruzzo aerato, ma ci sono anche strutture piú moderne.

Se il Barbican (costruito tra il 1971 e il 1982) ha confermato che nei suoi edifici non è presente RAAC, il National Theatre (aperto nel 1976), ha dichiarato di averne individuato la presenza nel backstage ma di ritenere che la struttura sia sicura e non richieda interventi.

Viene però da chiedersi in quali altre costruzioni è stato usato il RAAC. Dopo i teatri a cosa toccherà? Uffici, stadi, municipi, palestre?

Domande alle quali speriamo di avere presto una risposta.

St David’s Hall, Cardiff (foto Wikipedia)

Un uomo per tutti gli incarichi

Con la fresca nomina a Ministro della Difesa, Grant Shapps raggiunge il record di cinque diversi incarichi governativi dall’inizio dell’anno.

Negli ultimi 12 anni il politico Tory (un fedelissimo di Sunak) è stato responsabile dell’Energia, dei Trasporti, degli Interni, e dell’Industria. Ora gestirà il budget e le strategie dell’esercito, cruciale in un periodo di guerra, pur essendosi fatto notare in passato soprattutto per la sua leggiadra incompetenza.

Il suo esordio da Ministro della Difesa non è stato brillante. Prima ha confessato di non conoscere i gradi dell’esercito, poi ha confuso la RAF con la Royal Navy.

Speriamo che impari velocemente.

Soldi sauditi e coscienze sporche

Roberto Mancini ha portato la sua nuova squadra, la nazionale dell’Arabia Saudita, a Newcastle per giocare due amichevoli, ma nonostante i prezzi irrisori (biglietti a 3-5 sterline) lo stadio rischia di essere semivuoto, per la protesta dei locali contro il regime saudita.

La squadra e la città di Newcastle hanno beneficiato enormemente dell’arrivo dei capitali sauditi, dal 2021 proprietari del club. La squadra ha rapidamente salito le gerarchie del pallone, ritornando in Champions League dopo un’assenza di vent’anni, e permettendosi acquisti sontuosi nell’ultimo mercato.

I tifosi gongolano, ma con tanta ricchezza arrivano anche le coscienze sporche e si alzano le voci di protesta contro la strategia di sportswashing dei sauditi.

Agli abitanti della città sul Tyne il compito (difficile) di conciliare l’amore per la loro squadra con la salvaguardia della loro dignità e la difesa dei diritti civili oggi assenti in Arabia Saudita.

Uno scorcio di Newcastle (foto di Shaun Darwood su Unsplash )

Workshop sul multilinguismo

Come gestire al meglio la necessità/capacità di comprendere piú lingue? Un tema importante per le famiglie italiane che vivono nel Regno Unito, e vogliono che i figli sia fluenti non solo in Inglese ma anche nella lingua di Dante.

Il tema del multilinguismo sarà al centro di un workshop gratuito organizzato dal Comites di Londra con la comunità di Ambarabà e rivolto a genitori ed educatori. L’appuntamento è per domenica 15 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso gli spazi Inca-GGIL al numero 124 di Canonbury Road, Londra (N1 2UT).

A moderare il workshop (condotto sia in inglese che in italiano, in pieno spirito bilingue) saranno Carmen Silvestri (University of Essex) e Giulia Pepe (University of Westminster), ricercatrici ed esperte in didattica dell’italiano come lingua comunitaria e lingua d’origine.

Il numero di partecipanti è limitato a 15 persone. È possible prenotarsi online a questo indirizzo.

In breve

Il principe Harry (da solo) è tornato a Londra ma nessuno vuole vederlo.

Il pianoforte di Freddie Mercury è stato venduto all’asta per 1.7 milioni di sterline.

I Rolling Stones hanno annunciato un nuovo album intitolato “Hackney Diamonds”, il primo senza Charlie Watts, e le prime review sono molto positive.

Dall’animazione al teatro: il classico di Hayao Miyazaki “Spirited Away” (in italiano “La città incantata“), andrà in scena al Coliseum nel West End il prossimo anno.

Ecco la lista dei primi 52 negozi di Wilko destinati a chiudere, mentre continuano gli sforzi per salvare gli altri.

L’attrice Emma Thompson ha comprato una villa nel centro di Venezia e verrà a vivere in laguna, il suo sogno da quando era bambina.

Barbara D’Urso si è trasferita a Londra per “cambiare vita”, “iniziare una nuova avventura” e per “studiare”, e tutti i media italiani ne hanno parlato.

Ryanair ha ripristinato il volo Treviso-Londra, sarà operativo tutti i mercoledì e domenica a partire dal 29 ottobre.

