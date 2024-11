La settimana scorsa IKEA ha inaugurato a Londra il suo primo ristorante su strada portando le sue famose polpette svedesi nel cuore di Hammersmith.

Il locale, con 75 coperti, si trova a King Street all’interno di un centro commerciale che già ospita un negozio IKEA di città.

Pezzo forte del menu sono le mitiche polpette svedesi (köttbullar) servite con piselli, pure di patate, salsa bruna e marmellata di mirtilli, amatissime da grandi e piccoli.

Al prezzo (ragionevolissimo per Londra) di £5.50, non possono che andare a ruba. Solo nel primo giorno, scrive lo Standard, ne sono state vendute 2,000.

Il ristorante, aperto sette giorni su sette, offre anche altro, dal filetto di salmone con couscous e yogurt, al classico fish and chips in omaggio alla tradizione britannica, mentre per i bambini è disponibile un Kids Meal al costo di 95p.

Il ristorante IKEA è un’evoluzione del cafe’/tavola calda presente nei megastores del colosso svedese, sosta obbligata per le famiglie impegnate nella Via Crucis dello shopping.

Le polpette svedesi piacciono a tutti, perchè non offrirle anche al di fuori dei mega stores? L’idea sembra vincente. Il ristorante di Hammersmith, spiega l’azienda, è solo l’inizio, sono già previste altre aperture.

Polpette a parte, i ristoranti IKEA promettono di essere luoghi accoglienti e alla portata di tutti, dove è possibile rilassarsi per ore senza l’obbligo di consumare nulla.

Lo fa notare il Times, colpito dal trovare non solo cibo a buon mercato ma anche un clima di accoglienza paragonabile a quello di biblioteche e centri sociali.

“I ristoranti IKEA sono i nuovi terzi luoghi” scrive il Times, “spazi comuni dove è possibile semplicemente passare il tempo spendendo poco o niente.”

Per una città costosa e frenetica come Londra, non è poco.

Italy Made Me 2024

L’Ambasciata di Londra ha reso noti i nomi dei sei vincitori di “Italy Made Me 2024”, riconoscimento assegnato a ricercatori italiani che operano nel Regno Unito e che hanno studiato in Italia.

Per la categoria “Life Sciences” il premio va a Federica Alice Falconio, Andrea Luppi e Federica Raguseo, per le loro ricerche in ambiti che spaziano dalla relazione tra il sonno e il genoma, al collegamento tra DNA e malattie neuro-degenerative.

Nel settore “Physical and Engineering Sciences” il riconoscimento va a Giacomo Fabrini per il suo lavoro nell’ambito della biotecnologia sintetica e a Alessandro Suglia per una ricerca su rappresentazioni visive, giochi linguistici e intelligenza artificiale.

Infine per “Social Sciences and Humanities” i premiati sono Elena Spinelli per lo studio sul dialogo femminile nella tragedia neoclassica inglese e Federica Bruni per una ricerca sulla magia nelle opere surrealiste di artiste contemporanee italiane.

Appuntamenti

