A pochi giorni dalla riapertura dei viaggi internazionali per vacanza fissata dal Regno Unito al prossimo lunedi, 17 maggio, il sindaco di Londra lancia una campagna che invita tutti a rimamere a casa. Ma non per ragioni di sicurezza o legate alla pandemia, quanto per godere delle bellezze della capitale inglese e cercare di far riprendere l'economia di…