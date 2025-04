Siete in vacanza per Pasqua in Italia e pensate di ritornare a Londra con il solito bottino di salami, salsicce, parmigiano e pecorino? Think again.

A partire da sabato scorso, 12 Aprile, è vietato introdurre nel Regno Unito formaggi e prodotti a base di carne provenienti dall'Unione Europea. La misura è stata introdotta dal governo britannico per prevenire la diffusione della febbre aftosa (FMD), una malattia virale che colpisce gli animali ma non l’uomo.

Il divieto si applica a tutti i viaggiatori, turisti o residenti, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Non è più consentito portare con sé salumi e formaggi in alcuna forma, neanche se confezionati, imballati o acquistati nei duty free.

COSA È VIETATO

La lista dei prodotti vietati comprende carni suine, bovine, ovine, caprine e di cervo e tutti i derivati quali insaccati e salsicce, nonchè latte e prodotti caseari come formaggi, burro e yogurt.

Fanno eccezioni le carni bianche (pollo, anatra, oca, tacchino). È inoltre consentito portare fino a 2 kg a persona di latte in polvere per neonati, alimenti per l’infanzia o alimenti speciali per ragioni mediche.

A CHI SI APPLICA IL DIVIETO

La misura riguarda tutti i passeggeri in arrivo in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) provenienti da un Paese UE. Sono esclusi dal divieto i viaggiatori in arrivo da Irlanda del Nord, Jersey, Guernsey e Isola di Man.

Il divieto non riguarda le importazioni commerciali, che continuano a essere regolate da protocolli veterinari e sanitari più stringenti. Salumi e formaggi italiani continueranno ad essere distribuiti ed acquistabili nei negozi britannici

PERCHÈ QUESTO DIVIETO

Il provvedimento è stato adottato in seguito all’aumento dei casi di febbre aftosa in diversi Paesi europei e alla volontà di evitare il contagio nel Regno Unito (dove non si registrano casi dal 2007). Sebbene il virus non sia pericoloso per l’uomo, è altamente contagioso tra animali da allevamento.

Come spiega la BBC, anche i prodotti di origine animale destinati al consumo umano possono rappresentare un rischio se smaltiti impropriamente (ad esempio nella spazzatura accessibile alla fauna selvatica o al bestiame).

FINO A QUANDO

Il divieto è definito temporaneo, ma non è stata indicata una data di fine. Secondo la BBC, resterà attivo fino a quando il rischio di diffusione sarà considerato significativo.

COSA SI RISCHIA

Chi arriva in dogana con prodotti vietati rischia il sequestro e la distruzione della merce. In caso di infrazioni gravi, la sanzione può arrivare fino a 5.000 sterline. Non è stato chiarito cosa costituisca un “caso grave”, ma è plausibile che si tratti del tentativo di introdurre grandi quantitativi, superiori a quelli per uso personale.

VALE ANCHE AL CONTRARIO?

Introdurre carne o latticini dal Regno Unito verso l’UE è vietato da anni. Una restrizione che non è legata alla FMD, ma è una conseguenza diretta della Brexit.

Poco male, viene da dire: difficilmente un viaggiatore diretto in Italia dal Regno Unito sentirà il bisogno di mettere in valigia delicatezze locali quali l’haggis, la salsiccia del Cumberland o lo Stilton.

Con tutto il rispetto per la gastronomia britannica, su questo fronte l’Italia continua a vincere a mani basse.

25 Aprile a Londra

L’80mo anniversario della Liberazione si festeggerà anche a Londra il prossimo 25 Aprile.

L’evento, organizzato dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) si terrà al New Unity (277a Upper Street, Angel) con inizio alle 7pm. Biglietti acquistabili online.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.

A tutti i lettori un mondo di auguri per le festività Pasquali.