"Il Governo ritiene che votare per rimanere nell'Unione Europea sia la migliore decisione per il Regno Unito". Una raccomandazione forte e chiara, articolata in un opuscolo di 16 pagine che in questi giorni sta arrivando in tutte le case britanniche, incluse quelle abitate dai cittadini europei che non hanno diritto di voto al referendum del 23 giugno.

…