Il governo Sunak continua a girare a vuoto sul tema della lotta all’immigrazione clandestina.

L’ultima soluzione, quella di rinchiudere i migranti nella Bibby Stockholm, una nave-prigione ancorata nelle coste del Dorset, si è rivelata un boomerang.

Sono stati solo 39 i migranti saliti a bordo, rispetto a una capienza di 500 e (notizia di queste ore) stanno per essere sbarcati a causa della presenza di batteri sulla nave. Una circostanza che sembra dare ragione alle associazioni che avevano denunciato l’uso della Stockholm considerandola poco sicura e disumana.

A tenere basso il numero di migranti saliti a bordo sono stati soprattutto i ricorsi legali presentati dai rifugiati. Un’ostacolo che non è andato giù a Suella Braverman, il ministro dell’Interno, che ha sparato a zero contro gli “avvocati corrotti”, destinati ad essere “eliminati e assicurati alla giustizia”.

La Braverman si riferiva soltanto ad avvocati che fabbricano informazioni false per ottenere il diritto all’asilo del loro assistito, un reato punibile addirittura con il carcere a vita. Ma l’attacco fa venire i brividi, e non è la prima volta che la categoria degli ‘immigration lawyers’ viene messa sotto attacco del Governo, evidentemente frustrato dall’inefficacia delle soluzioni che adotta.

A fine giugno i tre giurati della Corte d’Appello hanno dichiarato illegale il piano di deportazione di migranti in Ruanda, l’altra grande idea del governo Tory per liberarsi degli indesiderati. La decisione della Corte, basata sul fatto che il paese africano non è sicuro, non è vincolante, e il premier Sunak ha già annunciato ricorso alla Corte Suprema. Nell’attesa, i voli per il Ruanda rimangono a terra.

Come sappiamo bene in Italia, quello dell’immigrazione clandestina è un problema epocale, forse impossibile da risolvere.

Bisogna dare credito a Sunak e Braverman di avere usato creatività e coraggio nel cercare le soluzioni, ma il loro approccio, basato su detenzione e deportazione, fa orrore, ignorando i diritti umani e la responsabilità morale di proteggere i rifugiati.

Lo dicono gli esperti delle Nazioni Unite, che hanno pubblicamente chiesto al Regno Unito di fermare l’implementazione dell’Illegal Immigration Bill.

Sunak e Braverman andranno avanti. Il tema del controllo dell’immigrazione, clandestina e non, è un caposaldo della politica Tory. Da immigrati (non clandestini), seppur protetti dal Settled Status, guarderemo i prossimi passi con molta attenzione.

Una storia a lieto fine

Un neonato inglese di sei mesi affetto da cardiopatia era stato dato per spacciato dai medici del suo paese, che proponevano solo cure palliative o un trapianto di cuore, non realistico a quell’età. Qualche settimana fa invece il bambino è stato operato con successo al Gaslini di Genova, con una tecnica innovativa, ed è ora fuori pericolo.

A effettuare l’operazione è stato il cardiochirurgo Guido Michielon, da poco trasferitosi all’ospedale di Genova dopo avere diretto il centro di cardiochirurgia neonatale del Royal Brompton Hospital a Londra. Michielon ha raccontato la vicenda in questa intervista.

Zucchero riparte da Londra

Anche Zucchero va in vacanza, mettendo la parola fine a un tour mondiale durato 17 mesi che lo ha visto suonare in 90 città in 30 nazioni.

Ma il bluesman nostrano non starà fermo a lungo, e ripartirà proprio da Londra. Il suo nuovo tour, intitolato “Overdose d’amore World Tour”, prenderà il via con un triplo concerto alla Royal Albert Hall di Londra il 30 e il 31 marzo e l’1 aprile 2024.

I biglietti per i tre concerti londinesi sono già in vendita online.

A bit of gossip

Visto che molti di voi saranno sotto l’ombrellone, ci concediamo, in via del tutto eccezionale, qualche pillola di gossip sulla Royal Family.

A Harry e Meghan va sempre peggio: dopo aver dovuto rinunciare ai titoli reali e alla casa al Frogmore Cottage, ora hanno perso anche l’amicizia con David e Victoria Beckham.

C’è chi pensa che dietro alcuni post velenosi su Kate Middleton ci sia lo zampino di Camilla.

Il piatto preferito del principino George non sono i Fish & Chips o la Shepherds Pie, ma piuttosto un classico della cucina romana: gli spaghetti alla carbonara. Tanta roba.

In breve

I passeggeri di un volo TUI da Lamezia Terme a Gatwick si sono ritrovati in Nord Africa.

Dal 2021 a oggi, nel Regno Unito sono scomparse piú di 1,500 linee di bus.

British Airways lancia un nuovo volo da London City a Milano Linate, rotta oggi volata solo da ITA, tutte le domeniche a partire dal 5 Novembre .

Effetti del global warming: in Inghilterra ormai crescono anche le banane.

Cinque ore di incidenti e violenze a Oxford Street sono stati causati da un post su Tik Tok.

Lo sport preferito a Londra? Incontrare l’attore Bill Nighy vestito con un bel completo.

C’è un inglese che ammette di avere votato Brexit “perché pensavo che sarebbe stato piú facile per me comprare una casa e vivere in Europa”, e ora si rende conto di avere fatto un grosso errore.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.