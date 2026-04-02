Torna in scena a maggio il Gruppo Teatrale In-Stabile, la compagnia amatoriale creata e diretta a Londra da Mariano Bonetto.

Per questo atteso ritorno, la scelta è caduta su “Natale in casa Cupiello”, uno dei capolavori più rappresentativi di Eduardo De Filippo: un’opera tragicomica dove la metafora del presepe e del Natale annunciano l’imminente tragedia rappresentata dalla disgregazione della famiglia tradizionale piccolo-borghese napoletana del primo Novecento.

A rappresentarla sarà lo stesso Bonetto, insieme a un cast rinnovato e quasi interamente ‘napoletano’, composto da expat italiani pronti a lasciare per qualche giorno i loro ruoli professionali per cimentarsi con coraggio e passione nella nobile arte della recitazione.

Come nelle occasioni passate, tutto il ricavato della commedia verrà devoluto in beneficienza a charities e/o onlus che si occupano principalmente di ‘children in need’ specialmente nei cosiddetti paesi del terzo mondo ed ora anche nei paesi in guerra, come Gaza e Ucraina. Un motivo in piú per esserci.

Lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” andrà in scena dal 14 al 16 Maggio 2026 presso il London Oratory Art Centre (Seagrave Road, SW6). I biglietti possono essere acquistati prevendita a questo indirizzo.

Per maggiori informazioni, scrivere a mbsepino@hotmail.com.

Regina di Puglia

Dame Helen Mirren ha ricevuto all’Ambasciata di Londra il titolo di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia (OSI), una onorificenza conferita a personalità che si siano particolarmente distinte nel rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra l’Italia e il resto del mondo.

L’amore tra la Mirren e l’Italia è profondo. La celebre attrice possiede una masseria in Salento, parla italiano e si cimenta anche con il dialetto pugliese. E in Puglia ci ha regalato la sua performance piú memorabile: il video “La Vacinada” girato con Checco Zalone durante il periodo del Covid.

Foto: Flora Luna

In breve

Anche nel Regno Unito la maggioranza degli Italiani si è espressa contro la riforma della giustizia. I NO sono stati il 61.1%, contro il 38.9% di SI, con un’affluenza del 27% (su un totale di 410.645 iscritti al voto nel Regno Unito i votanti sono stati 109.601).

Gianluigi Buffon sarà a Londra martedi 14 Aprile alla chiesa di St.Martin in the Fields. Il portierone campione del mondo presenterà al pubblico la sua autobiografia “Saved”, raccontando i suoi successi ma anche le sue battaglie con la depressione e il gioco d’azzardo.

Il pianista marchigiano Dardust (all’anagrafe Dario Faini) suonerà al Courtyard Theatre il 27 Maggio 2026.

ITA Airways è tornata a volare da Heathrow, con due voli giornalieri su Roma.

Doppia nazionalità? C’è un modo legale per rientrare in UK anche senza avere il passaporto britannico, basta passare dall’Irlanda (The Independent).

Mercoledi 8 aprile nella sede della Camera di Commercio Italiana in UK sarà presentato il libro “Crescere Expat: Famiglie italiane in giro per il mondo” di Eleonora Voltolina.

Scelta la data per l’edizione 2026 dell’Italy Run, la corsa podistica organizzata dal Consolato di Londra: invece che a Novembre come nei due anni passati, l’evento avrà luogo in piena estate, il 18 Luglio, All’insegna, stavolta si spera, del bel tempo!