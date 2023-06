Come già più volte annunciato, sarà un Natale molto movimentato per chi deciderà di trascorrerlo nel Regno Unito. Tanti gli scioperi annunciati che renderanno più difficile trascorrere le vacanze in UK, sia per i residenti che per i turisti.

Tanto che anche la ministra degli Interni britannica, Suella Braverman, ha detto pubblicamente di rifletterci bene…