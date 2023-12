Chi sperava in un bianco Natale a Londra è destinato a restare deluso.

Nella capitale, illuminata a festa, le temperature rimangono superiori ai 10 gradi, sotto un cielo grigio e occasionali piovaschi.

Chiuse le scuole, e con gli uffici ormai deserti, la città si è in buona parte già svuotata, mentre il vero esodo avverrà tra oggi e lunedi. A Dover si sono già formate lunghe code, con piú di 90 minuti di attesa per superare i controlli alla frontiera.

Chi viaggia in treno vede mettere in conto disagi a causa di una serie di scioperi, mancanza di personale e lavori di manutenzione. A Londra la stazione di Paddington sarà chiusa per lavori dal 24 al 28, e quella di King’s Cross sarà chiusa il 24 dicembre. Problemi anche nell’Eurotunnel, dove a causa dello sciopero di ieri si sono accumulati forti ritardi.

Negli aeroporti ci si aspetta il tutto esaurito (a Heathrow oggi sono previsti oltre 250mila passeggeri) con qualche problema legato al maltempo. Questa mattina un aereo easyJet proveniente da Budapest è stato dirottato da Gatwick a Luton a causa del forte vento, ma la situazione non desta preoccupazione.

Chi rimane a Londra potrà godersi la città in relativa tranquillità. Come sempre la Tube e i bus rimarranno fermi il 25 dicembre, ma ci si potrà spostare con i taxi e con le ormai diffusissime biciclette e scooter elettrici.

Neve o non neve, il Natale 2023 è ormai alle porte. Un periodo nel quale piú che la località dove ci si trova contano le persone con le quali si condivide, e lo spirito con il quale si festeggia.

Sia che lo passiate nel Regno Unito, in Italia o in una località esotica, vi mandiamo i nostri migliori auguri per un felicissimo Natale.

“Meloni come Thatcher”

Continua la grande sintonia tra Rishi Sunak e Giorgia Meloni, gli unici leader di centro-destra in Europa.

La scorsa settimana il premier britannico è volato a Roma per partecipare a Atreju, il festival annuale di Fratelli d’Italia, un mega-evento nel quale si è visto anche l’onnipresente Elon Musk.

Nel suo discorso Sunak non ha perso l’occasione per celebrare la forte amicizia e la comunanza di vedute tra i due leader, in particolare sul tema della lotta all’immigrazione clandestina, cruciale per il suo consenso politico. Simili anche le soluzioni, con il governo Italiano pronto a mandare gli immigrati clandestini in Albania, mentre il Regno Unito vuole spedirli in Ruanda.

Il premier britannico si è spinto fino ad azzardare un paragone tra la Meloni e Margaret Thatcher, paragonando il decisionismo e il pragmatismo del leader italiano con quello della iron lady.

“Faremo tutto quello che serve per fermare le barche” ha detto Sunak davanti a una platea composta da militanti e simpatizzanti. Una retorica tossica, secondo il Guardian, ma che piace a buona parte dell’elettorato.

La ‘bromance’ tra Rishi Sunak e Giorgia Meloni, celebrata a Roma con grandi sorrisi e un caloroso abbraccio davanti ai fotografi, non accenna a rallentare.

Numeri da record per il Consolato

Si conclude in positivo il bilancio dell’anno per il Consolato Generale di Londra, una struttura responsabile di servire una comunità di 380mila persone.

“Chiudiamo il 2023 con oltre 115 mila pratiche finalizzate: più di 36 mila nuovi passaporti emessi, quasi 6 mila nuove carte di identità rilasciate, 7 mila atti di stato civile, circa 37 mila pratiche AIRE lavorate, 22 mila visti, 1000 atti notarili.” sono i numeri rilasciati dal Console Generale Bellantone nel suo tradizionale messaggio di fine anno ai connazionali.

Jet2.com

Buone notizie per chi viaggi tra Inghilterra e Italia: aumentano i collegamenti aerei diretti, stavolta grazie a Jet2.com.

La compagnia ha annunciato nuovi voli per Verona, Catania e Olbia, con partenze da Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Manchester, Newcastle e London Stansted, a partire già dal prossimo marzo. I biglietti sono già in vendita anche per il 2025.

Poco nota in Italia, Jet2 è una compagnia low cost attiva da oltre 40 anni e di dimensioni rilevanti. Ad oggi è la terza compagnia aerea britannica, dietro BA e easyJet, ed è il primo tour operator del paese, davanti a TUI.

In breve

Pineider, la storica cartoleria fiorentina attiva dal 1774, ha aperto il suo primo negozio a Londra, al 3 Clifford Street, a pochi metri da Saville Row.

Un ristorante italiano a Londra ha smesso di servire la carbonara, stanco delle continue richieste dei clienti di aggiungere ingredienti non previsti nella versione classica.

Il ballerino campano Vito Coppola ha vinto l’edizione 2023 di Strictly Come Dancing, in coppia con l’attrice Ellie Leach.

Si combatte tra Londra e l’Italia la battaglia per lo storico marchio La Perla.

In una remota isola delle Shetland è stato inaugurato il primo spazioporto del Regno Unito, sarà usato per lanciare razzi e mettere satelliti in orbita.

Sorgerà a Bredford (dove ha sede una folta comunità italiana) il nuovo mega-parco di divertimenti degli Universal Studios.

Regent’s Park ospiterà il memoriale dedicato alla Regina Elisabetta II (apertura nel 2026).

A partire dal 2025 gli studenti britannici potranno studiare il British Sign Language (BSL) come materia del GCSE.

Il governo UK ha tolto 235 milioni di sterline dai fondi del progetto dell’alta velocità HS2 e li userà per tappare i buchi delle strade di Londra.

