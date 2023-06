Londra per le festività natalizie si è trasformata in una piccola New York. Merito del celebre marchio di gioielli Tiffany & Co che ha voluto ricreare le atmosfere della Grande Mela in uno dei luoghi simbolo della capitale inglese: Covent Garden.

Per l’occasione è stata installata una pista di pattinaggio a ingresso gratuito e un suggestivo villaggio nat…