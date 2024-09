In occasione del decimo anniversario della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, il Comitato Roncalli 24, composto dall'Ente Bergamaschi UK e dal Circolo MIE di Londra, ha organizzato una serie di eventi commemorativi che si svolgeranno a Londra. Questi eventi verranno inaugurati con un concerto in prima mondiale, una composizione speciale del Maestro Massimiliano Pace intitolata "Missa Papae Ioannis".

Si iniza sabato 28 settembre alle ore 19.30 presso la Chiesa Italiana di San Pietro al 136 di Clerkenwell Road. La "Missa Papae Ioannis" sarà eseguita dal soprano Luciana di Bella, accompagnata da pianoforte, quattro violoncelli e voce narrante. Questo evento rappresenterà l'inizio di una tre giorni dedicata a Papa Giovanni XXIII, noto come "il Papa Buono", figura storica di grande rilevanza per il dialogo interreligioso e la diplomazia mondiale.

La soprano Luciana Di Bella

Questa celebrazione è di particolare importanza per la comunità italiana a Londra, poiché rende omaggio a un bergamasco che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia mondiale. Papa Giovanni XXIII, noto per la sua bontà e il suo impegno per la pace, il dialogo interreligioso e la cooperazione globale, ha segnato profondamente il tessuto sociale e culturale, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Le celebrazioni, come anticipato, sono promosse dal Comitato Roncalli 24 e organizzata in collaborazione con la Chiesa Italiana di Clerkenwell, con il patrocinio del Consolato Generale, del Comites, dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra, della Fondazione Papa Giovanni XXIII, dell'Archivio Storico Tommasini-Leopardi e del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Di seguito il dettaglio del programma:

Sabato 28 Settembre 2024

Ore 19.30: concerto inaugurale "Missa Papae Ioannis" presso la Chiesa Italiana di San Pietro. Costo del biglietto £22.50 qui il link per la prevendita.

Domenica 29 Settembre 2024

Ore 11.00: presso la Chiesa Italiana è prevista la Santa Messa, in forma solenne, che vedrà come celebrante il Nunzio Apostolico Monsignor Miguel Maury Buendia

Ore 12.30: pranzo comunitario.

Ore 17.00: conferenza "Unitas Christianorum: l'eredità di Papa Giovanni XXIII sull'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso".

Lunedì 30 Settembre 2024

Ore 18.30: conferenza "Pacem Mundus: la Diplomazia e la Visione di Pace Globale di Papa Giovanni XXIII" presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra.