Quattro giorni a Londra dedicati alla sicilianità più pura in occasione di un festival che, dopo essere partito come semplice pop up e costretto a stopparsi per due anni a causa dell'emergenza covid, torna ora in una veste nuova e più coinvolgente.

Dal 7 al 10 aprile prossimi si terrà il Sicily Fest in collaborazione con PopMarket Sicily e P&A events pre…