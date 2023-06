Non più solo biciclette per il bike sharing. Dal 7 giugno nelle strade di Londra saranno messi a disposizione dei cittadini anche dei monopattini elettrici, che si potranno usare per muoversi per la città senza aumentare l’inquinamento e le polveri sottili.

Transport for London ha annunciato nei giorni scorsi la sperimentazione, che prenderà il via in al…