Sono gli anni ‘60. Una giovane siciliana fugge dalla sua famiglia oppressiva alla volta del Regno Unito, decisa a rintracciare e uccidere il fidanzato che l’ha abbandonata e disonorata.

È la premessa di “La ragazza con la pistola”, una commedia girata nel 1968 da Mario Monicelli, con Monica Vitti nel ruolo della protagonista Assunta. Una storia di vendetta, moda e femminismo nascente, ambientata tra Bath, Sheffield, Brighton e Edimburgo, sullo sfondo degli Swinging Sixties.

Il film, in versione restaurata 4K, sarà proiettato al Southbank di Londra nell’ambito di una rassegna organizzata dal British Film Institute e interamente dedicata a Monica Vitti.

Realizzata in collaborazione con Cinecittà, la rassegna (1-27 Agosto) mette in luce la personalità e il talento unico della grande attrice italiana, presentando 14 dei suoi film piú importanti.

Il programma include i capolavori di Michelangelo Antonioni (La Notte, L’Avventura, L’Eclisse, Deserto Rosso), che la imposero come grande attrice drammatica, ma anche classiche commedie all’italiana come Polvere di Stelle, Io So Che Tu Sai Che Io So (entrambe dirette e interpretate da Alberto Sordi), o Teresa La Ladra

Tra gli altri film in programma, due in particolare meritano di essere segnalati.

La Tosca di Luigi Magni (1973) è una commedia musicale che rivisita in modo ironico la celebre opera, sostituendo le musiche di Puccini con composizioni di Armando Trovajoli e un cast monumentale: alla Vitti (Tosca), si affiancano Gigi Proietti nei panni di Cavaradossi e Vittorio Gassman nel ruolo del Barone Scarpia, con altri ruoli affidati a mostri sacri come Aldo Fabrizi, Umberto Orsini, Fiorenzo Fiorentini (e non manca un cameo di Alvaro Vitali)

Scandalo Segreto (1990) è un film diretto e interpretato da Monica Vitti, alla sua ultima apparizione cinematografica. Un’opera drammatica, raramente vista sugli schermi, scritta dalla stessa Vitti insieme con il marito Roberto Russo.

Sul sito del British Film Institute.è possibile consultare il programma completo e acquistare i biglietti per tutte le proiezioni.