La nostra video intervista con Federico Marchetti presso la sede dell’Ambasciata italiana a Londra

Federico Marchetti è uno degli imprenditori più visionari che l’Italia abbia mai vantato. Alle soglie del Duemila lanciò uno dei primi portali online dedicati alla vendita di capi di abbigliamento, Yoox, un esempio per tantissimi siti e-commerce nati negli anni a seguire.

In carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività imprenditoriale, oltre ad essere membro del consiglio di amministrazione della Giorgio Armani S.p.A. Ora, un nuovo importante ruolo gli è stato assegnato: presidente della Fashion Task Force, organizzazione inserita nel Sustainable Markets Initiative voluta da Re Carlo III col quale mettere in atto attività mirate a rendere più eco sostenibili ambiti commerciali, tra i quali quello della Moda.

Forse non è un fatto noto a molti, ma il Fashion è una delle industrie che inquinano di più per via dell’utilizzo massiccio di prodotti chimici per lavorare e colorare i materiali con i quali realizzare i capi di abbigliamento: dalla pelle al cotone alla lana. Inoltre, le regole non scritte dettate dalla Moda, “costringono” milioni di persone ogni anno a gettare via capi acquistati magari pochi mesi prima, i quali risultano tra i componenti più difficili da riciclare. Insomma, un settore che non va per nulla di pari passo con le pratiche eco sostenibili che ora chiedono tutti a gran voce di adottare.

Il ruolo di Marchetti è proprio quello di rivoluzionare la Moda internazionale con l’obiettivo di renderla più a misura di pianeta. “Nelle varie COP - Conference of the Parties che si svolgono ogni anno a livello mondiale, nelle Commissioni europee o lungo i corridoi delle Nationi Unite, sono state proposte soluzioni che i paesi, soprattutto i più inquinanti dell’area Occidentale, devono rispettare per cercare di contrastare i cambiamenti climatici prima di superare il punto di non ritorno. Si tratta però di soluzioni con date a lunga scadenza, anche dieci o venti anni - ci ha detto Federico Marchetti -. Io sto cercando di fare al contrario: non indico 2030, 2040 o 2050 come deadline affinché il Fashion mondiale diventi totalmente eco sostenibile. Propongo alle aziende di iniziare a modificare subito i loro processi produttivi. Un passo alla volta, affinché tutte insieme possano già mettere in atto cambiamenti evidenti.”

“Inoltre”, continua Marchetti, “stiamo lavorando su una sorta di passaporto digitale che permetterà ai clienti di conoscere ogni passaggio che ha portato alla creazione di quel capo di abbigliamento. Così, se ci dovesse essere un aspetto poco chiaro, come ad esempio la provenienza da paesi dove sono in atto attività di sfruttamento dei lavoratori del settore tessile, posso evitare di acquistarlo, continuando ad alimentare così pratiche poco sostenibili”.

In basso l’intervista integrale realizzata durante un dedicato evento che si è svolto presso l’Ambasciata italiana a Londra.