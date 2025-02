Daisy Steere in Miss I-Doll

Si intitola Miss I-Doll il nuovo spettacolo teatrale pronto a debuttare al The Other Palace Studio di Londra con una produzione che ha molto di italiano. Infatti è scritto a quattro mani da Tobia Rossi (Hide and Seek al Park Theatre; Il principe dell’aria a His Majesty’s Theatre; Cosa siamo nel buio, Mondadori) e Oliver Lidert (Fable al London College of Music; Threads al Singapore Repertory Company; The Songs I’ll Never Sing a The Other Palace), partendo da un’idea originale di Ilaria Fioravanti con le musiche firmate da Simone Manfredini (The Lion King al Lyceum Theatre; Les Misérables al Sondheim Theatre; 9 to 5 in tour nel Regno Unito), che dona allo spettacolo una colonna sonora di grande impatto. La produzione porta invece la firma di Sabrina Zavaglio di della Zava Productions.

Miss I-Doll è una commedia musicale in versione one-woman che racconta, in chiave moderna, come il capitalismo possa sfuggire di mano. Al centro della vicenda c’è Mia, interpratata da Daisy Steere, concorrente apparentemente perfetta di un reality show, la cui storia si trasforma in un vortice di passione irrefrenabile, feroce ambizione e satira pungente, mentre il programma televisivo va fuori controllo, il quale prende vita attraverso la voce di Natalie Casey.

Nello spettacolo, la patinata dimensione del reality TV subisce un brusco risveglio: una Mia senza filtri demolisce con ironia le convenzioni sulle stereotipate figure femminili, le agende capitalistiche, il green washing, il marketing eticamente discutibile e il pink washing. Tra risate e momenti di pura esuberanza, lo spettacolo mostra il momento in cui Mia perde il controllo e il suo mondo si ribalta, sconvolgendo l’intero concorso.

La regia è firmata da Ruthie Stephens (Moulin Rouge! The Musical al Piccadilly Theatre; But I’m A Cheerleader al Turbine Theatre; Cinderella al Gillian Lynne Theatre), che dirige questo progetto con l’intento di stimolare il dialogo e mettere in discussione le percezioni del pubblico, regalando un’esperienza corale destinata a lasciare un segno sia a livello personale che sociale.

Oliver Lidert, uno degli autori, commenta:

“Miss I-Doll è una scorribanda satirica attraverso i tabù culturali moderni, e in questa epoca che cosa potrebbe essere più importante che ridere di noi stessi? Ognuno di noi, in un modo o nell’altro, resta incollato allo schermo a guardare come si svolge la vita altrui, quindi perché non giocare con questo meccanismo e divertirsi un po’? Chissà, magari potremmo persino sentirci tutti un po’ più vicini alla fine di tutto.”

Gli fa eco Tobia Rossi, che aggiunge:

“Ci siamo davvero divertiti nel dare vita a questa fiaba contemporanea paradossale, un’avventura grottesca che gioca con le contraddizioni della società moderna. Direi che Miss I-Doll è un folle divertissement musicale su come i diritti umani possano trasformarsi in prodotti di massa.”

Con la sua carica ironica e l’estetica colorata e stravagante, Miss I-Doll promette risate a non finire e spunti di riflessione su tematiche scottanti come il consumismo e il ruolo dei media. Una serata che vi farà ballare, ridere e pensare, catapultandovi in un universo dove niente è come sembra… soprattutto in televisione.

Info: Miss I-Doll dal 18 febbraio al 9 marzo al The Other Palace Studio (12 Palace Street Londra SW1E 5JA). Costo del biglietto: £20. Qui per maggiori informazioni e prenotazioni.