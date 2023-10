Mentre i carri armati di Israele entrano a Gaza, decine di migliaia persone si sono assembrate nel centro di Londra per una marcia di sostegno al popolo palestinese e per chiedere la fine delle ostilità tra Israele e Hamas.

Le immagini mostrate da Sky News mostrano una marea ordinata e composta, con bandiere palestinesi e cartelli con messaggi quali “Gaza, stop the massacre” e “Free Palestine, end Israeli occupation”. A guardarli a vista sono oltre 1,000 poliziotti, che in alcuni momenti sono intervenuti con almeno un arresto confermato.

Le regole di ingaggio della polizia inglese, attenta a bloccare sul nascere possibili episodi di terrorismo, sono rigide. Il capo della Met Police Mark Rowley ha dato istruzioni di intervenire al primo segnale di estremismo, come ad esempio l’uso della parola “jihad” in un canto. Una posizione controversa, ufficialmente on condivisa da Downing Street.

La guerra con Hamas sarà “lunga e difficile” ha dichiarato oggi il PM Israeliano Netanyahu. Londra è a 2,200 miglia di distanza da Gaza, ma da qui il conflitto non sembra cosi’ lontano.

Bring your own… truffle

Spostandoci su temi piú leggeri, anche a Londra è tempo di tartufi. In questi giorni i ristoranti della capitale fanno a gara per offrire menu speciali con pietanze impreziosite dal sublime tubero.

Paste, risotti, uova, formaggi, tutto si presta a essere nobilitato da qualche scaglia di tartufo, e a Soho c’è persino una trattoria che invita i clienti a portarselo da casa (?) e grattugiarlo sul posto, proposta improbabile per la quale è stato coniato l’acronimo BYOT (Bring Your Own Truffle).

Anche Eataly London (35 Bishopsgate) coglie l’occasione per un evento speciale, il “Wine and Truffle Festival”. Tre serate speciali dal 2 al 4 novembre, nelle quali si potranno assaggiare decine di vini italiani diversi ma soltanto “odorare” il tartufo. D’altronde visti i costi (ad Alba viene venduto a 6,000 Euro al chilo), bisogna accontentarsi.

Natale italiano a Londra

Anche quest’anno torna l’Italian Christmas Market, il popolare mercatino di Natale organizzato dall’Associazione Il Circolo, arrivato alla sua 25ma edizione. Un’occasione per acquistare prodotti alimentari e di artigianato di qualità, libri di autori italiani (alcuni dei quali saranno presenti per firmare le copie) e festeggiare in compagnia l’arrivo del Natale.

La data è quella di domenica 10 Dicembre, dalle 10.30 alle 17.30, la location è la stessa dello scorso anno, il Chelsea Old Town Hall a King’s Road.

Orologi indietro

Da domani 29 Ottobre torna l’ora solare. Stanotte all’una gli orologi andranno portati indietro di un’ora.

Come sempre, in queste occasioni fioccano gli articoli che spiegano gli effetti (positivi e negativi) dell’ora solare, un tema sul quale le opinioni sono divise. Il Guardian si è affidato al Direttore del Centro per la Biologia Matematica dell’Università di Bath, che non si è sbilanciato in un senso o nell’altro. L’ora legale, ha concluso, è destinata a restare.

In breve

Il gruppo italiano Poltronesofà ha annunciato l’acquisizione di ScS, storica azienda britannica di divani e sofa, per circa 100 milioni di sterline.

Nella prigione di Wormwood Scrubs uno chef italiano insegna ai detenuti come cucinare vegano e senza glutine.

Un volo Londra-Trieste è stato dirottato a Vienna e i passeggeri hanno passato 12 ore su un bus per arrivare finalmente a casa.

A Dicembre Christie’s metterà all’asta due capolavori inediti di Canaletto.

Il Regno Unito avrà il primo istituto al mondo per la sicurezza dell’Intelligenza Artificiale.

A una turista americana è stato presentato un conto di £205 per una corsa di tre minuti in un risciò a Soho.

Un artista inglese ha riciclato 6,000 copie del Codice da Vinci trasformandole in 1,250 copie di “1984” di George Orwell (in vendita a £495 l’una).

Aprirà il mese prossimo ad Hackney un nuovo ristorante italiano dal nome “Dalla” . Un omaggio al grande Lucio?

La newsletter di questa settimana è supportata da SI UK, l’agenzia specializzata nell’assistere gratuitamente gli studenti internazionali che intendono frequentare l’università nel Regno Unito.

A chi fosse interessato consigliamo di partecipare al loro prossimo evento, la UK University Fair di sabato 4 novembre a Londra.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.