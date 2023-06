Dopo le deludenti notizie delle ultime settimane, gli Stati Uniti ricominciano a mostrare un'economia in salute, con l'inflazione in rialzo, le vendite al dettaglio in aumento e il settore delle costruzioni in espansione. Questo potrebbe portare la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse già a giugno, come suggerisce Dennis Lockhart, presidente d…