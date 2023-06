PREMIER LEAGUE. Nella giornata di sabato è in programma l'atteso North London Derby tra l'Arsenal ed il Tottenham, rispettivamente seconda in classifica e sesta. In mezzo si trova il Chelsea di Antonio Conte, ad un solo punto dal terzetto di testa di cui fanno parte i Gunners e due punti sopra gli Spurs. L'occasione è troppo ghiotta per non esser sfrutt…