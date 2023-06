Talenti in fuga. Vale anche per il calcio. L’ultimo expat italiano del pallone è Matteo Darmian, 25 anni, ingaggiato dal Manchester United per una cifra stimata in £12.9m. La notizia non è ancora ufficiale ma è stata confermata da numerose fonti.

Nato a Legnano, Darmian è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, per poi sviluppare la sua carr…