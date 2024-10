I vincitori di “Match Point 2024” nsieme ai premianti e agli ospiti d’onore

Si è svolta nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra la premiazione dei vincitori della terza eddizione di Match Point, il concorso per racconti inediti scritti in italiano da residenti nel Regno Unito.

Il primo classificato è il racconto “Rabbia” di Flavia Catena, che vince un trofeo e un premio di £1000. Il racconto è stato premiato con questa motivazione: “Per la capacità di esplorare il tema dell’incertezza del futuro con una forte, avvincente allegoria; il taglio originale nell’affrontare il genere distopico; la creazione di un’atmosfera intensa e inconfondibile; l’equilibrio di un racconto in bilico tra narrazione esplicita e mistero”.

Flavia Catena e’ siciliana, si è laureata in Editoria e Giornalismo alla Sapienza di Roma, per poi specializzarsi in fotografia di reportage a Milano. Per nove anni ha vissuto ad Oxford, adesso vive a Londra dove lavora come fotografa professionista. Quando non scatta scrive e fa la volontaria in alcuni musei della città. Ha pubblicato racconti su antologie e riviste come Lunario, Spaghetti Writers, L’Appeso. La sua prima raccolta di racconti, “Il coraggio di Bradamante”, è in uscita per Edizioni Kalós nell’autunno 2024.

Più in generale, sono stati dodici i racconti finalisti: tra questi, la giuria ha assegnato tre menzioni speciali ai testi di Martina De Camillis, Marco Medugno (gia’ premiato in passato) e Simone D’Aquino. Quest’anno Il Circolo ha voluto offrire un ulteriore premio per sottolineare l’incoraggiante successo ottenuto dal nuovo bookcub ‘’Mondo Nuovo’’ diretto da Olga Campofreda, membro anche della giuria di Matchpoint. I 12 racconti finalisti sono stati sottoposti ad una giuria composta da lettori forti del bookclub chiedendo di votare il vincitore. ‘’L’ultima conversazione’’ di Anna Sergi ha ottenuto la maggioranza schiacciante dei volti. Ad Anna va un buono d’acquisto per libri del valore di 100 Sterline.

La consegna del premio di ‘’Mondo Nuovo’’ ha reso ancora piu’ elettrizzante il momento in cui sono stati svelati i nomi dei tre racconti vincitori: il terzo classificato è il racconto “Il dito’’ di Max Mauro. Il secondo classificato è “La musica dentro’’ di Alessia Piermarini. Entrambi ricevono un trofeo e un premio in denaro di £500.

Il premio, come nelle precedenti edizioni, è stato organizzato da Il Circolo - Italian Cultural Association, attivissima charity italiana presente da quasi trent’anni nel Regno Unito in campo culturale in collaborazione con Londra Scrive, la scuola di scrittura creativa fondata dallo scrittore Marco Mancassola. Il concorso ha avuto il patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Londra e fa parte della promozione integrata del Sistema Italia del Ministero degli Affari Esteri.

A testimoniarne la continua crescita, il Premio quest’anno ha anche potuto contare sulla sponsorizzazione esclusiva del prestigioso studio commercialista Del Vigna Dobson, specializzato nell'offerta di servizi contabili avanzati per aziende che operano o desiderano espandersi sui mercati del Regno Unito e italiano.

“Futuro o no?” e’ stato il tema di quest’anno, una chiamata per racconti sul tema del futuro in tutte le possibili declinazioni: visioni del futuro dell’umanità, tecnologie che avanzano o nuove società; oppure storie contemporanee basate sulle nostre vite e sulle scelte, i progetti, i sogni, le relazioni, le speranze che possono influenzarle.

La serata di premiazione si e’ aperta con i saluti del Console d’Italia a Londra Alessandro Mignini e di Simona Spreafico, presidente de Il Circolo, è stata poi magistralmente orchestrata da Etta Carnelli De Benedetti – direttore de Il Circolo.

Con circa ottanta racconti partecipanti, Match Point ha confermato la sua popolarità tra gli italiani e italofoni del Regno Unito. La qualità dei testi partecipanti ha impressionato la giuria, composta da professionisti della scrittura e dell’editoria: Olga Campofreda, Luisella Mazza, Isabella d’Amico, Daniele Derossi, Marco Mancassola, Paolo Nelli, Caterina Soffici e Giovanna Salvia.

La giuria ha giudicato i racconti, contrassegnati da un numero progressivo, senza sapere nulla degli autori. La procedura e’ stata scelta con la finalita’ di garantire completa trasparenza e obiettivita’ nella scelta.

La consorte del Ministro Riccardo Smimmo, Signora Marina Smimmo De Antonellis, ha presenziato alla cerimonia consegnando i premi insieme al Console Alessandro Mignini e a Samantah Del Vigna. I tre racconti premiati, di cui durante la serata sono stati letti dei brani grazie alla voce dell’attore Alex Marchi, vincono inoltre una preziosa possibilità: un percorso di editing professionistico e, nelle prossime settimane, la pubblicazione sulle rivista letteraria Cattedrale – Osservatorio sul racconto, partner del concorso.

Match POiNT ritornerà nel 2025 con un tema avvincente: “il viaggio”. Fisico o metaforico, certamente un argomento in grado di stuzzicare la creatività dei partecipanti. I dettagli della quarta edizione di Matchpoint saranno a breve disponibili sul sito de Il Circolo: https://www.ilcircolo.org.uk/matchpoint/

Il Circolo Italian Cultural Association (Il Circolo) è un ente di beneficenza registrato nel Regno Unito con sede a Londra, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana. Organizza eventi di raccolta fondi durante tutto l'anno per finanziare i propri progetti o progetti selezionati di altri enti. Il più importante degli eventi del Circolo è il suo popolare Bazar di Natale londinese.