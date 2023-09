Il Governo britannico ha cambiato drasticamente strategia e obiettivi sull’ambiente, spostando in avanti o cancellando le scadenze fissate precedentemente.

La misura piú controversa riguarda il divieto di vendere auto nuove a benzina o diesel. La scadenza era fissata per il 2030, ma è stata spostata in avanti di cinque anni, fino al 2035.

Analogamente, slitta al 2035 il divieto di installare caldaie a gas (da sostituire con le pompe di calore), che sarebbe dovuto entrare in vigore tra soli due anni, nel 2026.

Non è il primo U-turn di Rishi Sunak, ma è sicuramente il piú significativo, e il piú difficile da decifrare. Pragmatismo o miopia? Scelta strategica o mossa elettorale? I consumatori ne beneficeranno o saranno danneggiati? E quale sarà l’effetto sull’economia? Domande alle quali in queste giorni si cercano risposte.

Molte le reazioni negative. Non solo, come è ovvio aspettarsi, da parte di chi ha piú a cura l’ambiente ma anche dai business che ormai da diversi anni si stavano preparando, e dalla comunità internazionale, che aveva accolto con favore le politiche verdi del Regno Unito.

Ma c’è anche chi vede le nuove scadenze di buon occhio. La tecnologia delle auto elettriche è ancora immatura, e il rinvio di cinque anni (peraltro in linea con le scadenze di altre nazioni europee) potrebbe dare al paese l’opportunità di dotarsi di migliori infrastrutture per i rifornimenti, mentre sul tema delle caldaie persino i Labour hanno lasciato intendere di apprezzare il rinvio.

Rishi Sunak ha fatto anche capire che il suo governo non è a favore di politiche ambientali chieste da piú parti, come l’introduzione di tasse per scoraggiare i voli aerei o consumare carne, o l’obbligo di introdurre il car sharing, viste come lesive della libertà personale. Una scelta comprensibile, anche se per ridurre le emissioni prima o poi è necessario cambiare i comportamenti individuali.

Nel presentare il suo nuovo piano, il PM ha confermato che il Regno Unito continua ad avere l’obiettivo di azzerare le emissioni nocive (“Net zero”) entro il 2050, ma oggi questo traguardo appare ancora piú lontano e incerto.

Foto: Chuttersnap on Unsplash

Quota mille, e si continua

Quante blue plaque ci sono a Londra? Esattamente mille.

La prima fu posizionata nel 1867, per segnalare il palazzo nel quale aveva vissuto Lord Byron (poi demolito per lasciare spazio a un John Lewis). L’ultima, la millesima, è stata inaugurata questa settimana a Westminster (1 Robert Street), per onorare il quartier generale della Women’s Freedom League, l’organizzazione che combatté per i diritti della donna all’inizio del secolo scorso.

Poche cose a Londra sono iconiche come le placche blu. Chi gira per Londra è abituato a vederle, ed ogni volta è un piacere scoprire che in quell’angolo della capitale abitava un personaggio famoso, o è successo qualcosa di importante.

Tra gli italiani l’onore è toccato a Ugo Foscolo (19 Edwardes Square, Kensington W8 6HE) e a Giuseppe Mazzini (183 Gower Street, Bloomsbury NW1 2J).

Chissà a chi sarà dedicata la placca nr. 1001.

Ken Follett

L’Artificial Intelligence? “Non è un pericolo per chi lavora in un campo come il mio, la creatività dell’uomo è ancora imbattibile.”

È l’opinione di Ken Follett, lo scrittore britannico autore di best sellers tra i piú venduti al mondo, che in questi giorni a Londra ha presentato il suo nuovo romanzo “The Armour of Light” (Le Armi della Luce). Un romanzo ambientato nei secoli passati che tocca temi attualissimi, come l’impatto delle nuove tecnologie.

Follett ha parlato del nuovo libro e di molto altro in questa intervista con Alessandro Allocca.

Hamleys in Italia

Hamley’s ha aperto il suo primo punto vendita in Italia, un negozio di 1,300 mq a Milano, in Corso Vittorio Emanuele.

Un ingresso che è l’inizio di una espansione. Per lo storico marchio londinese è prevista a breve l’apertura di un secondo store a Roma, con l’obiettivo di arrivare a 10 negozi nella penisola nel corso dei prossimi cinque anni.

Fondato nel 1760, Hamley’s è una vera istituzione britannica, da sempre sinonimo di giocattoli. Il suo flagship store di Regent Street, sette piani di pura magia, è una delle location piú visitate sia dai turisti che dai locali.

Alzi la mano chi non ha mai provato la gioia infantile nel varcare la soglia di questo autentico santuario della baloccheria.

Il megastore Hamley’s a Regent Street

Talenti italiani crescono

Sono aperte le candidature al Talented Young Italians Award, il premio istituto dalla Camera di Commercio di Londra, in collaborazione con l’associazione Talented Italians in the UK, che da dieci anni incorona giovani professionisti italiani nel Regno Unito.

I candidati devono avere meno di 40 anni al 31 dicembre 2023, vivere nel Regno Unito, “occupare posizioni di grande visibilità e responsabilità professionali e mantenere un legame positivo con l'Italia”.

Cinque le categorie previste: Finanza e Servizi; Commercio e Industria; Ricerca e Innovazione; Media e Comunicazione; Arte e Cultura (inserita quest’anno per la prima volta). Il comitato di selezione è composto da: Roberto Buizza, Deborah Bonetti, Brunello Rosa, Lucia Savi, Leonardo Simonelli Santi e Richard Gadeselli.

I candidati dovranno mandare le loro applications via email a Carolina Sanfratello awards@italiantalents.uk entro e non oltre il 31 Ottobre 2023 includendo oltre al CV anche una o due lettere (in italiano o inglese) da parte di referenti di rilievo che supportano la loro candidatura.

I vincitori saranno premiati all’Ambasciata Italiana a Londra nel corso di una cerimonia il 7 dicembre 2023.

I premiati del 2022

In breve

La banca italiana online Fineco chiude la sua filiale UK e abbandona il mercato britannico a causa della Brexit.

Trenitalia ha rinnovato fino al 2032 il contratto per gestire la tratta Londra-Edimburgo attraverso la società Avanti, e ora punta all’alta velocità tra Londra e Birmingham.

Anche in Galles è stato introdotto il limite di velocità sulle strade a 20 miglia/ora, ma i residenti sono furiosi.

La crisi dei pub continua: da gennaio e giugno 2023 in Inghilterra e Galles ne sono spariti 383, in pratica due al giorno.

A Londra è in crescita il numero di furti nei negozi (“shoplifting”), e i piccoli negozianti soffrono.

