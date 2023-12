Buone notizie per i londinesi amanti del cinema italiano.

Prende il via oggi CinemaItaliaUKPlayer, una nuova piattaforma di streaming di film italiani pensata esclusivamente per il mercato britannico.

A lanciare la nuova iniziativa è CinemaItaliaUK, l’associazione di Carla Caleo Green che dal 2014 organizza a Londra con grande passione proiezioni speciali di film italiani, spesso con registi e attori ospiti in sala.

La nuova piattaforma streaming, intuitiva e facile da usare, è stata realizzata in collaborazione con MyMovies.it. I film arrivano dal catalogo del distributore inglese CultFilms. La formula adottata è quella del pay-per-view, al costo iniziale di £3.99 a film.

Al momento sono 21 i film disponibili in streaming. Una selezione accurata che comprende tanti capolavori dei piú grandi autori italiani: Federico Fellini (“Otto e Mezzo”), Ettore Scola (“Una Giornata Particolare”), Michelangelo Antonioni (“Identificazione di una donna”, “Cronaca di un amore”), Vittorio De Sica (“Matrimonio all’Italiana”, “La Ciociara”, “Ieri, Oggi e Domani”), Gillo Pontecorvo (“La Battaglia di Algeri”).

Non mancano anche i cosiddetti “B-movies” di autori come Enzo Castellari, Lucio Fulci e Damiano Damiani, e i classici dell’orrore di Dario Argento (“Suspiria”, ‘Quattro Mosche di Velluto Grigio”). E ha un senso particolare la presenza di due film realizzati insieme da talenti italiani e inglesi, come “Il Postino” (l’ultimo film di Troisi, diretto dall’inglese Michael Radford) o “The Protagonists" (il primo film di Guadagnino con Tilda Swindon protagonista).

Siamo lieti di questa iniziativa. È molto difficile vedere un film italiano in sala (le programmazione dei cinema del Regno Unito sono dominate dai film anglosassoni), se non in occasioni speciali o in cinema d’essai.

Non va meglio in televisione. In UK bisogna usare una VPN per vedere RaiPlay, e le grandi piattaforme di streaming come Netflix e Disney+ offrono una selezione molto limitata di film italiani.

Il nostro cinema è una parte fondamentale della cultura italiana, da mantenere e trasmettere alle nuove generazioni, anche a chi cresce lontano dal Belpaese. La nuova iniziativa di CinemaItaliaUK offre una nuova possibilità per farlo.

Il piano di CinemaItaliaUK è di estendere la selezione nel 2024 stringendo accordi con altre case di distribuzione, e speriamo che sia l’occasione per inserire in catalogo molti altri film, magari anche piú recenti.

Lunga vita al cinema italiano.

Brent Cross West

A Londra c’è una nuova stazione: Brent Cross West.

La struttura, la prima nuova stazione in oltre dieci anni, fa parte di un piú ampio progetto per rigenerare la zona di Brent Cross, un’area nella parte nord-ovest della capitale, fino ad ora nota soltanto per un grande svincolo autostradale e un mega shopping center.

In funzione da domenica scorsa, Brent Cross West è posizionata sulla Midland Main Line, tra le stazioni di Hendon e Cricklewood, ed è ben collegata con il centro città (12 minuti per arrivare a St.Pancras).

Alicia!

E a proposito di St. Pancras, lunedì scorso i passeggeri in transito hanno avuto la fortuna di assistere a una performance a sorpresa di Alicia Keys.

Accompagnandosi al piano (un verticale Yamaha donato alla stazione da Sir Elton John nel 2016 e a disposizione di tutti i viaggiatori) la pop singer newyorkese ha cantato tre canzoni, attorniata da un mare di telefonini e deliziando i presenti.

Keys non è la prima star ad esibirsi in una stazione, la scorsa settimana era stato il turno di Rod Stewart, e non sarà l’ultima.

Ma il vero valore di questi pianoforti è il fatto che siano a disposizione di tutti, e che chiunque possa suonarli per passione o per intrattenere i passanti.

La prossima volta che passate per St.Pancras andate a cercarli, e non perdete l’occasione di suonare qualcosa o di ascoltare il musicista del momento. Lo spirito di Londra è anche questo.

Nuovi voli

ITA Airways aumenta i voli da Londra a Roma con un nuovo collegamento dall’aeroporto di London City a Fiumicino, che si aggiunge a quello già esistente da Heathrow.

La nuova rotta, attiva dal 1 Aprile 2024, sarà operata due volte al giorno dal Lunedi al Venerdi (partenze da City alle 8.30 e alle 16.40) e una volta al giorno Sabato e Domenica, con il nuovo Airbus A220 già in attività sulla London City-Linate.

Anche British Airways estende i voli per l’Italia lanciando un nuovo collegamento tra l’aeroporto low-cost di Stansted e Firenze. Il volo sarà operativo in estate, dal 18 maggio al 6 ottobre, con una sola cadenza settimanale (partenza da Firenze il sabato pomeriggio, ritorno a Londra domenica mattina).

In breve

La metà dei 15,000 black cab londinesi è ormai elettrica o ibrida.

Abu Dhabi vuole comprarsi il Daily Telegraph e in molti sono preoccupati.

Un gruppo di tifosi del West Ham è arrivato tardi allo stadio del Fulham perchè la loro barca è rimasta incastrata sotto il ponte di Hammersmith (e poi hanno perso 5-0).

Il Milan ha vinto in rimonta a Newcastle ma è “retrocesso” in Europa League, dove troverà West Ham e Brighton. Agli ottavi di Champions League approdano Inter, Lazio e Napoli (tra le italiane) e Arsenal e Manchester City (tra le inglesi). Sorteggio lunedi prossimo.

