Giulia Asquino, dal 30 aprile al 4 maggio sul palco del Golden Goose Theatre

Un progetto tutta al femminile e tutto italiano per una nuova produzione teatrale che si appresta a debuttare sul palcoscenico londinese. Si tratta di "Love, Edith - The Secret Correspondence" in programma dal 30 aprile al 4 maggio, al Golden Goose Theatre.

La firma è quella di Giulia Asquino, Delia Morea e Chiara Spampinato: "Un one woman show irriverente e graffiante - spiegano le tre - liberamente tratto dalla biografia dell'usignolo di Francia, Édith Piaf".

Sarà proprio Giulia ad essere al centro della scena; nata a Roma, formata nell'arte della recitazione tra New York (Susan Batson Studio) e Los Angeles (Stella Adler), ex ballerina professionista e studentessa di canto al conservatorio di Santa Cecilia. Mentre la regia è stata affidata a Delia Morea, scrittrice, critica cinematografica e attrice Torinese, al suo debutto alla regia; Chiara Spampinato è la responsabile della produzione. Nata a Catania, è una fotografa e filmmaker, laureata alla Ravensbourne University in Fotografia Digitale, anche lei al suo debutto tetrale.

Chiudono la crew Elena Cantangiu, nata in Romania, scenografa e costumista Laureata alla UAL in scenografia teatrale, con esperienze in teatri e set cinematografici. Unico maschio del progetto Steven Cox, nato a Londra, è il lighting and sound designer.

L’immportale Édith Piaf

Giulia sta per lasciare il palco: ha paura da morire - raccontano le note di regia - E se al pubblico non piacesse il suo spettacolo? Ma all'improvviso una lettera dal cielo la colpisce: è Edith Piaf! L'Usignolo di Francia racconta la sua storia segreta per aiutare Giulia a superare gli ostacoli e il senso di inadeguatezza che le impedisce di brillare. Edith ripercorre i momenti decisivi della sua vita e della sua carriera, mettendo a nudo il passato, tra scheletri nell'armadio, riti divinatori, lacrime e tanto champagne. "Usa i tuoi errori, usa i tuoi difetti e diventerai una star". sussurra Edith all'orecchio della giovane Giulia.

Quella di Londra sarà un'occasione unica per assistere al debutto di "Love, Edith", dato che poi si sposterà all'estero, con alcune date già confermate per dicembre a Roma.

Il costo del biglietto è di £12 l'inizio è fissato per le ore 19 per la durata di un'ora e per prevendita questo il sito internet ufficiale.