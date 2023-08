Ricorderemo il 2023 come l’anno in cui il calcio femminile ha annullato il suo gap con quello maschile?

Probabilmente no, però i progressi sono innegabili.

Il cammino folgorante della nazionale inglese nella Fifa Women’s World Cup che si gioca in Nuova Zelanda è stato seguito dal pubblico e dai media con un’attenzione inusuale. Non siamo all’isteria collettiva che avvolge la nazionale maschile, ma in molti si preparano a tifare per le “leonesse” domenica mattina, nella finale contro la Spagna.

La partita è aperta e ci sono buone speranze che le ragazze riescano a portare a casa quella Coppa del Mondo che la nazionale maschile ha vinto una volta sola, nel lontano 1966.

Downing Street ha respinto le richieste di una “bank holiday” extra in caso di vittoria finale, ma si è detto pronto ad autorizzare i pub a iniziare a servire alcool dalle 10 del mattino (la partita inizia alle 11).

La coach Sarina Wiegman (olandese) è il personaggio del momento. Stratega infallibile, due anni fa ha portato l’Inghilterra alla vittoria degli Europei, ora è a un passo da quella dei mondiali. Il suo salario è di 400mila sterline l’anno, non male ma poca cosa se confrontato con i 5 milioni di Gareth Southgate, allenatore della nazionale maschile, mai vittorioso. Interessante esempio di gender gap.

C’è anche un po’ di Belpaese nelle leonesse: Alessia Russo, centravanti dell’Arsenal e della nazionale, ha nome e sangue italiano: il nonno emigrò dalla Sicilia negli anni ‘50 per andare a lavorare a Manchester. È stata lei a siglare il gol del 3-1 che ha messo al sicuro la vittoria in semifinale.

La partita sarà trasmessa in diretta da BBC (in Italia su Rai Sport) con inizio alle 11. Da seguire con una pinta di birra alla mano ovviamente.

God Save the Queen

Va all’asta la collezione privata di Freddie Mercury.

Costumi di scena, scarpe, manoscritti, dischi d’oro, persino il pianoforte sul quale il frontman dei Queen compose “Bohemian Rhapsody”, saranno venduti da Sotheby’s a partire dal prossimo 6 settembre, per decisione della sua musa Mary Austin che li ha custoditi dalla morte dell’artista.

Prima di allora, è possibile visitare gratuitamente l’esposizione degli oggetti all’asta raccolti in una mostra dal titolo “Freddie Mercury: A World of His Own“. L’ha visitata in anteprima Alessandro Allocca e l’ha raccontata qui.

Telecamere? No grazie

Se a Padova gli automobilisti esasperati hanno fatto esplodere un Autovelox responsabile di ben 24mila multe in un mese, anche a Londra la pazienza verso le telecamere è poca.

Come rivela la BBC, negli ultimi 4 mesi piú di 300 telecamere per la ULEZ (Ultra Low Emission Zone) sono state rubate o danneggiate. Le soluzioni adottate dai londinesi sono le piú varie, dal taglio del cavo elettrico alla semplice copertura della telecamera. Tutto quello che consente di passare senza essere visti.

Uno di questi vandali (o novelli Robin Hood, scegliete voi) è stato ripreso mentre compie il suo atto. Nel suo viso, tutta la determinazione di chi davvero non ne vuole sapere di pagare multe e pedaggi.

La maggior parte delle telecamere danneggiate si trova nelle parti piú esterne della zona a traffico limitato. Con la nuova espansione prevista a fine Agosto, mal digerita dai residenti, è facile prevedere che gli attacchi continueranno.

Dolomiti piú vicine

A partire dal 13 Dicembre si potrà volare direttamente da Londra (Stansted) a Bolzano.

Il volo sarà operato due volte a settimana (mercoledì e domenica) da SkyAlps, una compagnia regionale che ha il suo hub all’aeroporto di Bolzano.

In breve

Il tour mondiale di Madonna (riprogrammato dopo il malanno che l’aveva colpita) ripartirà da Londra il 14 ottobre.

Il sito MyLondon ha provato uno dei quattro distributori automatici di pizza installati a Londra e lo ha definito una farsa e “un crimine contro l’Italia”.

La BBC ha venduto gli storici studi musicali di Maida Vale.

L’ex Roma Nicolò Zaniolo si prepara a debuttare in Premier League con la maglia dell’Aston Villa.

I turisti americani spendono meno a Londra da quando Sunak ha abolito il rimborso della VAT per i visitatori stranieri.

Un’estetista di Reggio Emilia con lo studio a Londra è stata paragonata a Michelangelo per gli effetti della sua tecnica di “skin sculpture”.

