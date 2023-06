Esiste un genere musicale siciliano? Probabilmente no, ma di certo esiste un modo tutto siciliano di interpretare altri generi musicali, dal reggae all'hip-hop, friggendoli e passandoli in agrodolce, come melanzane in una caponata. A condire il tutto sono l'uso del dialetto, il recupero di suoni come quello del marranzano, e soprattutto una straordinar…