Il cuore pulsante di Londra si appresta a trasformarsi nuovamente in una vibrante piazza siciliana baciata dal sole. Con il ritorno del Sicily Fest, il Business Design Centre di Islington si conferma il palcoscenico per quello che è ormai diventato un appuntamento imprescindibile nel calendario dei grandi eventi della capitale britannica. Quest’anno la manifestazione segna un traguardo storico proponendo la sua edizione più ambiziosa di sempre: cinque giorni consecutivi di celebrazioni, da giovedì 30 aprile a lunedì 4 maggio, offrendo ai visitatori un viaggio senza precedenti tra i sapori, i profumi e i ritmi della cultura mediterranea.

L’evento promette di ricreare l’atmosfera inebriante di un tradizionale mercato rionale siciliano attraverso una selezione accuratissima di espositori. Passeggiando tra gli stand, il pubblico londinese potrà scoprire eccellenze gastronomiche di caratura mondiale, dai vini pregiati alla pasta artigianale trafilata al bronzo, senza dimenticare i pilastri della tradizione come arancini, cannoli, granite e panini gourmet. Molti degli imprenditori giungeranno proprio dalla Sicilia, mentre dalla capitale inglese arriveranno delle conferme molto attese: come i fratelli Gaetano ed Enrico (ex founder di Etnacoffee, presenti fin dalla prima edizione del festival) quest’anno portando il brand Nisi Pasticcerie, già loro fornitori degli arancini tradizionali e innovativi più un’altra serie di celebri prodotti della rosticceria siciliana, insieme anche a una vasta scelta di dolci a base di mandorla e non solo. E poi anche Remoli, piacevole novità degli ultimi anni, che tornerà a proporre un vero show culinario, ossia la pasta cucinata nella forma di pecorino, insieme a tante altre specialità della cultura gastronomica italiana più in generale. Inoltre, ci saranno prodotti come Amaro Citrange e Bibite Polara e, direttamente dallo storico mercato di pesce di Catania, l’Antica Marina col suo fritto misto e le sarde a beccafico. Tornando alle realtà londinesi, ci saranno Oi Vita con pizza tradizionale e pizza fritta e Soffritto con pasta fresca e puccia salentina. Quindi tra Remoli, Oi Vita e Soffritto anche Londra continuerà ad abbracciare il sud Italia creando un link che dura tutto l’anno all’insegna dei sapori e colori del Mediterraneo.

Ma il Sicily Fest non è solo una vetrina commerciale, bensì un centro di approfondimento culturale e sociale. La collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani nel Regno Unito permetterà infatti agli appassionati di partecipare a masterclass esclusive guidate da chef acclamati, pronti a svelare i segreti dell’autenticità culinaria dell’isola. Grande attenzione è rivolta anche alle famiglie, grazie a un angolo dedicato ai più piccoli gestito dall’organizzazione benefica Children Do Matter, che animerà l’evento con attività pensate appositamente per i bambini.

La componente sonora giocherà un ruolo fondamentale nel definire l’anima di questa edizione, grazie alla direzione artistica curata da Go Mad Events e alla partnership esclusiva con Mosaico Festival, che gestirà l’atmosfera musicale attraverso una serie di dj set distribuiti su tutto l’arco della manifestazione. Il programma musicale è ricco e variegato: si partirà giovedì con il talento di Serena Brancale e le selezioni di Roberta Cutolo, per proseguire venerdì con le sonorità di Café Sicilia, Leo Pesci e le vibrazioni Italo Disco curate dalla Italian Radio Society. Il fine settimana vedrà protagoniste le performance live di Cherry Clementine il sabato e di Sissy Castrogiovanni la domenica, accompagnate dai set di Paloma e Daniele Mizar. La chiusura del lunedì sarà invece affidata alla voce di Delia Buglisi e all’ultimo celebrativo set firmato Mosaico Selector.

Nato come un mercato di nicchia e trasformatosi negli anni in un vero e proprio punto di riferimento culturale, il Sicily Fest continua a perseguire la missione di portare lo spirito genuino dell’anima culinaria e culturale siciliana.

Tutte le informazioni e i biglietti per questa edizione sono già disponibili sul portale ufficiale dell’evento a questo indirizzo internet.