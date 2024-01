“Come faccio ad andare in ufficio la prossima settimana?”

È la domanda che si stanno facendo i londinesi dopo avere saputo che la Tube si fermerà a partire dal pomeriggio di domenica 7 fino alla mattina di venerdi 12 gennaio a causa di una serie di scioperi dei dipendenti di Transport for London.

Le chiusure inizieranno attorno alle 17.30 di domenica e finiranno nella giornata di giovedi, ma il ritorno alla normalità non è previsto prima delle 12.00 di venerdi.

I dipendenti di TfL affiliati al sindacato RMT scioperano per ottenere aumenti salariali, dopo aver rifiutato un aumento del 5% e per ottenere ulteriori agevolazioni.

Per i pendolari londinesi scatta la corsa al trasporto alternativo. Funzioneranno gli altri servizi pubblici (autobus, DLR, Overground e Elizabeth Line) ma saranno molto piú affollati del solito, e subiranno ritardi e disservizi a causa della chiusura delle stazioni dell’Underground.

Transport for London (TfL) ha avvisato i passeggere di viaggiare in quei giorni solo per motivi “essenziali” (come se il londinese medio normalmente prendesse la Tube senza una valida ragione), e non manca di offrire suggerimenti alternativi, come quello di “camminare o andare in bicicletta” (!) oppure “usare un e-scooter a noleggio”.

Come sempre in questi casi, aziende e sindacati continuano a negoziare e c’è la possibilità che si raggiunga un accordo in extremis per evitare lo sciopero. Ma i segnali sembrano confermare che lo sciopero si farà.

Come inizio del nuovo anno non c’è male.

Save the date

Si svolgerà anche quest’anno a Londra “Cinema Made In Italy”, rassegna annuale di film italiani della passata stagione, organizzata da Cinecittà e dall’Istituto Italiano di Cultura.

Il festival, arrivato alla 14ma edizione, si terrà dal 20 al 24 Marzo 2024 nella consueta sede dell’Istituto di Cultura Francese a South Kensington. Anche quest’anno il programma è curato da Adrian Wootoon, CEO di Film London e della British Film Commission, e curatore di innumerevoli rassegne di autori italiani al BFI.

Il programma del festival sarà reso noto nelle prossime settimane.Speriamo che sia l’occasione per vedere alcune delle opere piú belle uscite in Italia negli ultimi mesi, come “Io Capitano” di Matteo Garrone, “La Chimera“ di Alice Rohrwacher e “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

Film che purtroppo, nonostante la loro qualità, non trovano distribuzione nelle sale britanniche.

In breve

La compagnia Aeroitalia apre un nuovo collegamento tra Bergamo e London Southend, tutti i giorni eccetto il sabato a partire dal 25 marzo.

L’azienda di abbigliamento maschile Dan John (italianissima nonostante il nome) ha aperto il suo primo negozio a Londra.

SMAU Londra si terrà al The Old Truman Brewery il 3 maggio 2023.

Seul e Londra sono le mete ideali per la “generazione Z” (16-27 anni).

C’era anche Hugh Grant a servire il pranzo di Natale agli anziani soli a Fulham.

Dopo gli Abba, Londra farà rivivere con gli ologrammi anche Elvis.

