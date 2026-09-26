La colonna sonora di Londra, da sempre, è quella della musica dal vivo.

Rock, pop, jazz, ska, reggae e mille altri generi, suonati in ogni spazio immaginabile: dai piccoli pub e music club ai teatri iconici come la Roundhouse di Camden o l’Apollo di Hammersmith.

Negli ultimi anni, tuttavia, la scena musicale si è impoverita, con la chiusura di centinaia di locali. Colpa di Covid, aumento dei costi e crisi del settore.

Ma l’autunno 2026 porta segnali positivi, con l’apertura a Londra di tre nuovi spazi dedicati alla musica dal vivo.

Il debutto piú atteso è quella della British Airways Arc a West Kensington. Una struttura all’avanguardia con una capienza di 3.800 posti, situata all’interno dell’Olympia London, completamente ristrutturato.

La cosa più interessante è proprio la dimensione: abbastanza grande da attirare artisti internazionali di primo piano, ma sufficientemente piccola da mantenere un rapporto più diretto con il pubblico.

Dopo un soft opening a Luglio, l’attività del teatro è iniziata questa settimana con una serie di cinque concerti di Van Morrison. Nei prossimi mesi arriveranno Khalid, Caravan Palace, The Damned e gli attesissimi Gnarls Barkley, di nuovo insieme dopo una lunga assenza.

La seconda novità arriva a ritmo di jazz.

A pochi passi da Covent Garden ha aperto i battenti il Blue Note London, prima sede britannica del celebre club newyorkese, conosciuto come “the jazz corner of the world”, e presente anche a Milano.

Al Blue Note si ascolteranno jazz, R&B e soul, con artisti britannici e internazionali. Ad inaugurare il locale, già sold out da tempo, è stato il pianista americano Robert Glasper, cinque volte vincitore di un Grammy.

Il programma delle prossime settimane comprende nomi di primo piano del jazz britannico contemporaneo, come Jamie Cullum, Keyon Harrold e Mark Kavuma, e il ritorno di Glasper per un’intera settimana di concerti.

L’ultima arrivata, annunciata a sorpresa pochi giorni fa, è la Apple Music Hall, una nuova sala da 600 posti all’interno della Battersea Power Station.

È forse il progetto più innovativo dei tre: qui il concerto dal vivo è concepito insieme alla sua produzione digitale. La sala permette infatti di registrare le esibizioni in Spatial Audio, realizzare mix pronti per la trasmissione, produrre video multicamera e trasmettere gli spettacoli in streaming in tutto il mondo (ovviamente sulle piattaforme Apple).

Anche l’architettura richiama la storia del luogo, con mattoni a vista, archi scanalati e balconi in bronzo ispirati all’architettura Art Deco della Battersea Power Station.

Ad inaugurare la sala, il 28 settembre, sarà Elton John, per quella che si annuncia come una performance memorabile. Biglietti in vendita sul sito ufficiale a partire da lunedi 28 Settembre alle 9am.

Tre aperture molto diverse tra loro, ma con un elemento in comune: la capacità di Londra di reagire ai segnali di crisi, continuare ad attrarre capitali e artisti, e trovare sempre nuovi modi per far vivere la musica.

Eventi italiani a Londra

Come di consueto, in fondo alla newsletter trovate l’elenco aggiornato degli eventi con artisti e scrittori italiani a Londra.

Tra i musicisti sono in arrivo Ernia (29 Novembre, Scala) e Tony Tammaro (30 Novembre, Oslo Hackney), mentre per il prossimo anno sono già pianificati i concerti di Il Volo (5 Novembre 2027, Hammersmith Apollo) e Laura Pausini (28 Ottobre 2027, Royal Albert Hall).

Per il cinema, va segnalato il ritorno di Pif, con la premier britannica del suo ultimo film “…Che Dio perdona a tutti” (1 Ottobre, Hampstead e Belsize Park). Domenica 27 Settembre al Regent Street Cinema ci sarà invece la proiezione di “Quasi Grazia”, film su Grazia Deledda, alla presenza del regista Peter Marcias.

Spazio anche al giornalismo, per un incontro con Roberto Saviano (27 Maggio 2027, Barbican), e al teatro e cabaret con gli spettacoli di Luca Bizzarri “ (26 Settembre, The Comedy Store), e Federica Gamba e Gianluca Scintilla (3 Ottobre, Dingwalls).

Tanti gli eventi in programma anche all’Istituto di Cultura, la lista completa è disponibile sul loro sito.