Dopo oltre due secoli di controllo, il Regno Unito ha ceduto a Mauritius le isole Chagos, un arcipelago situato nell’Oceano Indiano circa 500 km a sud delle Maldive.

Le isole Chagos facevano parte del Regno Unito dal 1814, quando la Francia le cedette ai britannici insieme all’isola di Mauritius. Ma se quest’ultima ha guadagnato la sua indipendenza nel 1965, le Chagos hanno avuto un destino diverso.

Tra il 1968 e il 1973 tutti gli abitanti dell’arcipelago furono espulsi dalle loro terre per permettere agli USA di creare una base militare su Diego Garcia, una delle isole dell’arcipelago.

Cacciati dalle loro isole, costretti a vivere in esilio a Mauritius, Seychelles o nello stesso Regno Unito, i Chagossians e i loro discendenti hanno lottato per decenni per avere il diritto di ritornare. Per arrivare a questo risultato ci sono voluti 50 anni di battaglie legali e negoziati internazionali, culminati in una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, che nel 2019 ha obbligato il Regno Unito a terminare il proprio controllo.

Con l’accordo firmato da Keir Starmer le Chagos diventano parte della nazione di Mauritius. Unica eccezione l’isola di Diego Garcia, nella quale rimarrà “per almeno 99 anni” la base militare USA, una struttura di grande importanza strategica.

Non tutti sono contenti. I Chagossiani lamentano di non essere stati coinvolti nelle negoziazioni, mentre alcuni commentatori britannici pensano che si tratti di una decisione che va contro gli interessi del paese (“un grave errore e un atto irresponsabile” scrive The Spectator).

Ma non si può negare l’importanza storica di un passaggio che mette la parola fine su una vicenda di colonialismo d’altri tempi. Il Regno Unito ha finalmente accettato di cedere uno degli ultimi residui della sua passata egemonia globale. Lo ha fatto con riluttanza, certo, ma anche pacificamente e legalmente.

Alla Corona britannica rimangono ancora molti territori, dalle Bermuda alle Cayman, inclusi due altamente controversi come le Falkland e Gibilterra. Ultimi pezzi di Impero il cui destino è ancora da scrivere.

Black Mirror

Avete lo schermo del telefonino rotto? Consolatevi, non siete i soli.

Secondo uno studio citato dal Times, il 10% dei britannici va in giro con un cellulare con lo schermo incrinato o graffiato, percentuale che sale al 17% tra gli abitanti di Londra. Una vera e propria epidemia che affligge milioni di persone.

Il problema ha un impatto sociale da non sottovalutare: avere uno schermo rotto è spesso fonte di vergogna e pregiudizi. Piú di un quarto delle persone intervistate ha dichiarato di sentirsi imbarazzato e una su cinque ha ammesso di nascondere lo schermo rotto ad amici e colleghi.

Il Times punta il dito sulle aziende tecnologiche, responsabili di progettare e vendere prodotti con schermi così fragili. Ma forse i veri colpevoli siamo noi, ormai talmente dipendenti dal cellulare da portarlo dappertutto, senza magari proteggerlo adeguatamente con una cover antiurto.

Mrs Maisel all’italiana

Laura Formenti, una delle piú apprezzate stand-up comedian italiane, sarà in scena all’Angel Comedy di Londra il prossimo 13 ottobre con il suo spettacolo Drama Queen.

Volto noto della televisione italiana (Comedy Central, Italia’s Got Talent), Formenti nei suoi spettacoli usa sarcasmo e ironia per scardinare tabù e luoghi comuni, sfidando il politically correct e affrontando i drammi nell’era dei social.

Impressioni di Londra

Le vedute del Tamigi di Claude Monet tornano a Londra per la prima volta dopo 120 anni.

Il grande impressionista francese visse a Londra in piú occasioni, tra il 1899 e il 1901, dipingendo con il suo stile unico vedute del Charing Cross Bridge, Waterloo Bridge e Westminster, avvolte in un fosco ma luminoso cielo londinese.

I quadri di Monet sono in mostra alla Courtald Gallery (all’interno della Somerset House) fino al 19 gennaio 2025.

Appuntamenti

